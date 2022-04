Renault, fatturato -2,7% a 9,748 mld, vendite -17% in primo trimestre. Verso vendita quota Avtovaz, possibili acquirenti cinesi

PARIGI - Il gruppo automobilistico francese Renault ha registrato un fatturato trimestrale di 9,748 miliardi di euro, in calo del 2,7% rispetto ai 10,015 miliardi di euro di un anno prima, secondo i dati diffusi venerdì dalla società, che ha confermato le sue previsioni per la fine dell’anno. L’azienda ha spiegato che ha continuato ad attuare la sua politica commerciale, che ha avuto un impatto positivo sui prezzi di 5,6% punti nel trimestre e ha portato ad un aumento della quota di mercato nei canali più redditizi. La multinazionale francese ha sottolineato che continua a lavorare per rafforzare la sua competitività attraverso ulteriori programmi di riduzione dei costi e ha detto che presenterà un aggiornamento dei suoi obiettivi finanziari e della sua strategia nell’autunno di quest’anno. Il direttore finanziario della società, Thierry Piéton, ha notato che le vendite nei canali più redditizi «continuano a progredire e la politica commerciale del gruppo, messa in atto dalla metà del 2020, sta dando i suoi frutti. In un contesto di mercato fortemente perturbato dal conflitto in Ucraina, dalla crisi dei semiconduttori e dall’inflazione, il Gruppo Renault prosegue la sua ripresa e accelera il dispiegamento della sua strategia», ha concluso.

La divisione Automotive di Renault, esclusa la russa AvtoVAZ, ha ridotto il suo fatturato dell’1,1% a 8,476 miliardi di euro nell’anno fino a marzo, mentre Renault Russia ha registrato 367 milioni di euro, in calo del 2,1%. Il fatturato di AvtoVAZ è sceso del 23,1% trimestre su trimestre a 527 milioni di euro, mentre i servizi di mobilità hanno aumentato i ricavi del 60% a 8 milioni di euro e il business finanziario ha raggiunto un fatturato di 737 milioni di euro, in calo del 2,9%. Le vendite globali dell’azienda del diamante si sono attestate a 551.733 unità tra gennaio e marzo di quest’anno, che rappresenta un calo del 17,1% rispetto alle 665.246 unità consegnate in quel periodo del 2021. Gran parte di questo calo si spiega con il forte calo del 31,4% delle consegne di Renault Russia e della marca Lada, con un volume di 83.000 unità alla fine del primo trimestre dell’anno in corso. Il marchio Renault, nel frattempo, ha registrato 348.732 unità in tutto il mondo da gennaio, un calo del 19,7%, mentre Renault Korea Motors ha tagliato l’1,6% a 12.032 unità, mentre Dacia ha venduto il 5,8% in più a 127.915 unità. Alpine ha raggiunto consegne trimestrali di 709 unità, in crescita del 67,2%, mentre Evaesy ha registrato 1.737 unità, in crescita del 262% rispetto alle 479 unità dello stesso periodo dell’anno precedente. Il gruppo Renault sarebbe vicino alla vendita della propria quota di AvtoVaz e - secondo i media russi - l’acquirente potrebbe essere la società statale Rostec o imprese collegate al Ministero dell’Industria e del Commercio di Mosca.

Renault controlla il 67,61% di Alliance Rostec Auto, una joint venture con Rostec creata per gestire AvtoVaz, ma Rostec è finita sotto sanzioni dell’UE. Di qui l’annuncio che Renault che sta prendendo in considerazione «tutte le opzioni disponibili tenendo conto della situazione attuale». Secondo fonti citate dall’agenzia Tass, la quota di Renault potrebbe essere acquistata da una delle case automobilistiche cinesi. Lo scorso 23 marzo, Renault ha interrotto la produzione a Mosca. Nel primo trimestre il contributo di AvtoVaz al fatturato totale del gruppo Renault è diminuito del 23,1% rispetto allo scorso anno, scendendo a 527 milioni di euro.