Renault-Geely, accordo per cooperazione in Brasile. Produzione e vendita di veicoli a zero e a basse emissioni

Renault Group e Geely Holding Group hanno annunciato oggi un accordo quadro che estende la loro cooperazione strategica alla produzione e alla commercializzazione da parte di Renault do Brasil di veicoli a zero e a basse emissioni, rafforzando cosi la loro partnership strategica. Geely Holding investirebbe in Renault do Brasil per diventare un azionista di minoranza, il che consentirebbe a Geely Holding di accedere alle risorse locali di produzione, vendita e servizi. Il progetto rimane soggetto alla firma di accordi definitivi e alla previa approvazione delle autorita di regolamentazione competenti.

Nell'ambito di questa cooperazione, i due siti di produzione all'avanguardia del complesso Ayrton Senna del Gruppo Renault a Sao Jose dos Pinhais, Parana, sarebbero messi a disposizione per produrre questi nuovissimi veicoli per Geely Holding e per Renault, a complemento dell'attuale gamma Renault. Dal punto di vista commerciale, Renault do Brasil diventerebbe un distributore del portafoglio di veicoli a zero e basse emissioni di Geely Holding in Brasile. Geely Holding beneficerebbe cosi delle forze e dell'esperienza commerciale di Renault, accelerando l'espansione delle attivita del gruppo in Brasile, il principale mercato automobilistico del Sud America.

Per Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault, «il Gruppo Renault e Geely hanno gia fatto molta strada insieme: abbiamo avviato con successo una joint venture in Corea e, con Horse, abbiamo creato un leader mondiale nella tecnologia dei motori e delle trasmissioni. Insieme, abbiamo instaurato un rapporto di lavoro efficace e di fiducia. Si tratta di risorse preziose che desideriamo sfruttare oggi con questa nuova collaborazione in Brasile. Cio ci consentira di rafforzare la nostra impronta industriale nello Stato del Parana e di rafforzare la posizione del marchio Renault in questo mercato chiave». Eric Li, Presidente di Geely Holding Group, ha dichiarato: «La collaborazione di Geely con Renault fa parte del suo impegno a lavorare con partner di livello mondiale per trasformare e rendere piu sostenibile l'industria. La collaborazione tra Geely e Renault e cresciuta, prima in Corea del Sud, poi nel settore dei motori e delle trasmissioni e ora in Brasile. Lavorando insieme, entrambi beneficiamo delle sinergie e siamo piu efficienti nel creare valore per i nostri clienti in tutto il mondo».

Daniel Li, ceo di Geely Holding Group, ha dichiarato: «In questo periodo di trasformazione dell'industria automobilistica globale, ha senso fare strada con amici e partner. Per ottenere una crescita sia quantitativa che qualitativa, non possiamo accontentarci di rimanere nella nostra zona di comfort. Dobbiamo andare incontro al mondo, puntare allo sviluppo a lungo termine e impegnarci ad essere aperti e collaborativi». Grazie a questa nuova partnership, il Gruppo Renault e il Gruppo Geely Holding, si legge in una nota, puntano a «rafforzare ulteriormente l'espansione globale dei rispettivi marchi e di diventare attori chiave in Brasile, un mercato che rappresenta il 44% delle vendite di veicoli in America Latina».