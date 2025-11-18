Renault e Geely investono 616 mln in complesso industriale in Brasile

Renault Geely do Brasil, divisione brasiliana di Renault, investirà circa 616 milioni di euro in un complesso industriale nel sud del Brasile, vicino a Curitiba. Lo ha comunicato il gruppo francese dell'auto. Il gruppo cinese Geely detiene una partecipazione del 26,4% in Renault do Brasil, di cui Renault Group continua ad essere l'azionista di maggioranza.

A inizio novembre, infatti, Renault aveva annunciato di aver concluso un accordo con Geely per consolidare la loro cooperazione con una partnership in Brasile, il mercato automobilistico più importante dell'America Latina. Il gruppo Renault e Geely mirano a consolidare lo sviluppo dei brand Renault e Geely in Brasile e di consentire l'introduzione nel Paese di nuovi veicoli a zero e basse emissioni con il miglior livello tecnologico.