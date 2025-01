Renault Group, un 2024 di crescita per tutti i marchi. Venduti 2.264.815 veicoli (+1,3%), in borsa vola il titolo: +3,8%

Il gruppo Renault festeggia un 2024 positivo con un incremento dell'1,3% rispetto al 2023 grazie, soprattuto, a dieci nuovi lanci che hanno coinvolto i brand Renault, Dacia e Alpine. In Europa, il gruppo è cresciuto il doppio rispetto al mercato, con vendite in aumento del 3,5% e con 1.599.051 unità vendute. Rispetto all'alimentazione elettrica, i BEV rappresentano il 9,0% delle vendite del Gruppo Renault, in un anno di transizione in termini di piano prodotto e si prevede un aumento alla luce dei risultati ottenuti da Renault 5 E-Tech Electric nei primi due mesi di commercializzazione. Per il 2025 il gruppo ha in programma il lancio di sette veicoli, tra cui Renault 4 E‑Tech Electric, Dacia Bigster, Alpine A390 e Mobilize Duo e Bento. Analizzando singolarmente i marchi, Renault ha registrato un aumento delle vendite dell'1,8%, ossia 1.577.351 veicoli (autovetture e veicoli commerciali). In Europa, le vendite dei veicoli con tecnologia full-hybrid sono aumentate del 30%, ponendo Renault al secondo posto sul mercato europeo. Mentre le vendite dei veicoli elettrici (autovetture e veicoli commerciali) sono cresciute del 9%, grazie anche a Renault 5 E-Tech Electric, la neo elettrica Car of the Year 2025.

Nei veicoli commerciali Renault raccoglie buoni risultati grazie al successo dei primi veicoli del Renault International Game Plan, Kardian e Koleos: le vendite sono aumentate del 10% in Brasile, dell'81% in Corea e del 7% in Marocco. Anche in Europa Renault riconferma la sua leadership nei veicoli commerciali con una quota di mercato del 15,3% e 310.500 unità vendute, per una crescita del 4,6%. Infine, il marchio Dacia ha superato la soglia dei 9 milioni di veicoli venduti dal 2004 registrando una crescita del 2,7% rispetto al 2023. In Europa, il brand mantiene il podio nelle vendite a privati, che costituiscono la clientela principale, con una quota di mercato dell'8,2% (-0 ,1 punti rispetto al 2023), grazie soprattutto ai modelli Sandero (309.392 unità, ossia +14,5% rispetto al 2023), Duster (215.024 unità, ossia +7,3% rispetto al 2023) e Jogger (con 96.440 unità, ossia +2,4% rispetto al 2023). Mentre le vendite di Spring sono diminuite del 63% a causa dell'assenza di incentivi statali.

Nel 2025 Dacia sosterrà l'elettrificazione della gamma ampliando l'offerta delle motorizzazioni ibride: Hybrid 140 su Jogger e Duster e Hybrid 155 su Bigster, il primo modello nel Gruppo Renault a poter contare su questa nuova motorizzazione. Infine, Bigster, ora disponibile l'ordine, arriverà nei concessionari la prossima primavera.

Renault in accelerazione alla Borsa di Parigi, grazie all’aumento delle sue vendite globali di veicoli nel 2024, in controtendenza rispetto a buona parte dei concorrenti europei. Il titolo del gruppo automobilistico francese attorno alle 10,45 segna un progresso del 3,8% a 49,32 euro