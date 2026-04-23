Renault Group chiude il trimestre con ricavi in crescita a 12,5 miliardi. Le vendite dei veicoli elettrici a +20%

Il gruppo Renault ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in crescita del 7,3% a 12,53 miliardi di euro, spinti dal settore auto e da quello dei servizi finanziari. Il primo è salito del 6,5% a 10,8 miliardi, il secondo del 13% a 1,72 miliardi. I volumi di vendita sono scesi del 3,3% a 546.183 unità, a seguito di eventi straordinari legati al maltempo, che hanno colpito i siti logistici e produttivi del marchio Dacia in Romania. In crescita del 2,2% a 397.602 vetture le vendite del marchio Renault, che ha confermato la seconda posizione sul podio europeo, compresi i veicoli commerciali leggeri. In calo del 16,3% a 145.335 unità quelle di Dacia e in rialzo del 54,7% quelle di Alpine, grazie al modello A290. Quanto a Dacia, nel mese di marzo si è registrata una ripresa dell'1,9% rispetto all'analogo periodo precedente.

«Nel primo trimestre - commenta il direttore finanziario Duncan Minto - abbiamo beneficiato di una forte dinamica di prodotto sia a livello di autovetture che di veicoli commerciali, malgrado un avvio difficile in termini di immatricolazioni a causa di elementi non ricorrenti per il marchio Dacia». «Stiamo sfruttando appieno la nostra offerta di motorizzazioni - prosegue il manager - con veicoli elettrici da un lato ed ibridi dall'altro, entrambi in grado di garantire prestazioni elevate». «Questa dinamica positiva - sottolinea - è sostenuta dalla crescita a due cifre degli ordini da inizio anno». Per l'intero esercizio il gruppo conferma le proprie stime con un «un margine operativo del secondo semestre superiore a quello del primo semestre, in linea con la stagionalità solitamente rilevata».

In Europa il marchio Renault ha guadagnato la seconda posizione, grazie a un incremento del 2,2% delle vendite a 397.602 unità. Un dato legato secondo il gruppo «alla crescita dei veicoli elettrificati e alla disponibilità dell'intera gamma di veicoli commerciali leggeri», che in Europa sono cresciuti di oltre il 15%. Nonostante il calo di oltre il 16% registrato nel primo trimestre a causa di condizioni meteorologiche avverse in Romania, Dacia ha registrato segnali di ripresa in marzo, con l'1,9% di vendite in più grazie a un «aumento a due cifre degli ordini registrati da inizio anno. Renault intende quindi «mantenere la sua strategia commerciale, con un mix di vendite a privati pari al 57,7%, ossia 15,7 punti più del mercato, ed un mix di vendite dei segmenti C e superiori pari al 32,8%", in crescita di 4 punti rispetto al primo trimestre del 2025. Renault inoltre è riuscita a mantenere «valori residui significativamente superiori rispetto alla concorrenza, dal 4 al 23% sopra la media del mercato», grazie a un «approccio olistico della politica commerciale».

Le vendite di veicoli elettrificati, sono salite del 12%, arrivando al 52,3% del totale dei veicoli venduti, mentre i veicoli elettrici sono aumentati del 20,9%, e hanno rappresentato il 17% delle vendite del gruppo nel primo trimestre 2026. Determinante il contributo dei modelli Renault 5 E-Tech Electric, Renault 4 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric, ma anche di Dacia Spring ed Alpine A290. I veicoli ibridi rappresentano il 35,3% delle vendite del gruppo grazie al successo dei modelli Dacia Duster e Bigster. Nonostante il «contesto difficile», il gruppo conferma le prospettive finanziarie per l'anno in corso, con un margine operativo pari a circa il 5,5% del fatturato, che nel secondo semestre superiore a quello del primo semestre. La generazione di cassa del ramo auto è prevista a circa 1 miliardo di euro.