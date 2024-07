Renault Group chiude semestre record, ricavi in crescita a 27 mld. Margine operativo da record, sale all'8,1%

PER MARCA

Renault ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita dello 0,4% a 27 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che i ricavi del settore auto sono calati dell'1,9% a 24,4 miliardi, mentre il margine operativo del gruppo è stato da record, salendo all'8,1% dei ricavi, ossia di 100 milioni rispetto all'analogo dato precedente. Ha raggiunto quota 1,4 miliardi l'utile netto, che comprende una minusvalenza di 440 milioni derivante dalla cessione di azioni Nissan, mentre il flusso di cassa è stato di 1,3 miliardi.

Per l'intero esercizio il gruppo conferma le precedenti stime di un margine operativo pari a «circa il 7,5% dei ricavi» e una liquidità di 2,5 miliardi. «Questi risultati record - commenta l'amministratore delegato Luca De Meo - sono il frutto del lavoro considerevole fatto negli ultimi anni». «Abbiamo riconnesso il gruppo con la mentalità innovativa che lo aveva caratterizzato nei suoi anni d'oro - ha aggiunto - e abbiamo accelerato fino a diventare la casa automobilistica europea più avanzata».