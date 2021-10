Renault Group, portafoglio ordini al record massimo da 15 anni. Nel terzo trimestre ricavi a 9 miliardi (-13,4%) e vendite globali -22,3%

PARIGI - Il gruppo Renault chiude il terzo trimestre con ricavi pari a 9 miliardi di euro, in calo del 13,4% (-14% a perimetro costante) e conferma l’impatto positivo della «politica commerciale orientata al miglioramento del valore delle vendite». Le vendite globali sono diminuite del 22,3% a 599.027 veicoli. Il Gruppo prosegue la sua politica commerciale avviata nel terzo trimestre del 2020, che porta ad un aumento della quota delle sue vendite sui canali più redditizi e un effetto prezzo positivo di quasi 3 punti nel trimestre. Nel terzo trimestre, Sandero e Duster sono rispettivamente l’ auto e il Suv più venduti. I due modelli sono sul podio dei veicoli più «venduti ai clienti in Europa rispettivamente al primo e terzo posto», spiega in una nota Renault. Il portafoglio ordini del Gruppo in Europa alla fine di settembre 2021 ha raggiunto il record massimo da 15 anni. «Le azioni intraprese per abbassare ulteriormente i costi e massimizzare il valore della nostra produzione ci permettono di confermare la nostra guidance per l’anno nonostante i risultati del terzo trimestre e la visibilità ridotta per il quarto trimestre», afferma Clotilde Delbos, direttore finanziario del Gruppo Renault.