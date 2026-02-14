Renault Group punta anche sulla Spagna per produrre le Bev. Rafale e Scenic usciranno dallo stabilimento di Palencia

Oltre alla Francia il gruppo francese Renault guarda anche alla Spagna per la produzione di auto elettriche. A sostenerlo è 'Les Echos' secondo cui la casa automobilistica transalpina «ha scelto lo stabilimento di Palencia, in Spagna, per ospitare la produzione dei modelli a batteria di medie e grandi dimensioni (segmenti C e D nel gergo del settore). Oggi, ad eccezione della Twingo (assemblata in Slovenia), tutta la gamma di auto elettriche Renault è prodotta nel polo ElectriCity nel nord della Francia, negli stabilimenti di Douai e Maubeuge. La linea di montaggio dello stabilimento di Douai ospita in particolare la R5, ma anche modelli di dimensioni maggiori come il Suv Scenic e la Mégane». Renault, secondo il quotidiano economico francese, ha deciso di dotarsi di una nuova piattaforma per i suoi futuri veicoli elettrici familiari, con un investimento di diverse centinaia di milioni di euro.

La questione era quale stabilimento avrebbe beneficiato di questo investimento e della produzione dei futuri modelli. L’ipotesi dello stabilimento di Palencia era trapelata sulla stampa spagnola lo scorso maggio. «Il dossier è sul tavolo, ma nulla è deciso», aveva indicato all’epoca il costruttore a 'Les Echos'. Ora la decisione è stata presa, come dovrebbe essere annunciato in occasione della presentazione del nuovo piano strategico del gruppo il 10 marzo. La produzione della Scenic attraverserà quindi i Pirenei e sarà localizzata in Castiglia a partire dal 2028. Non sarebbe invece necessariamente il caso della Mégane, che potrebbe restare a Douai, in Francia.

Oltre alla Scenic, la nuova piattaforma servirà a Palencia anche per un altro modello elettrico: la Renault Rafale, il modello di punta del gruppo in Europa che fa parte delle auto ufficiali del Presidente della Repubblica. Questo Suv di grandi dimensioni (4,71 metri di lunghezza), già prodotto in Spagna, è oggi disponibile in versione ibrida e ibrida plug-in. Passerà alla motorizzazione completamente elettrica nel 2028.