Renault cede il suo storico stabilimento di motori di Viry-Châtillon al gruppo belga Dumarey

La Renault, che aveva interrotto la produzione di motori di Formula 1, ha annunciato la vendita dello storico stabilimento dei motori di F1, l'Alpine Racing SAS di Viry-Châtillon (Essonne) al gruppo belga Dumarey. L'accordo prevede il «trasferimento dei team e degli asset necessari per l'operatività del sito». L'intero organico della struttura, composto da circa 150 persone, sarà «assorbito dall'acquirente», ha precisato Renault in un comunicato diffuso insieme a Dumarey.

In seguito all'annuncio del ritiro di Renault dal settore dei motori di F1 nel 2024, la casa automobilistica francese si era impegnata a mantenere nel suo storico sito Alpine di Viry attività legate all'ingegneria avanzata e all'innovazione. Successivamente, il gruppo familiare belga - specializzato in servizi di ingegneria avanzata - si è fatto avanti, manifestando l'intenzione di «diversificare le proprie attività nel motorsport, rafforzare ed espandere le proprie capacità ingegneristiche e acquisire competenze di livello mondiale nello sviluppo di propulsori ad alte prestazioni, nell'elettrificazione e nelle tecnologie di test avanzate».

Il progetto di acquisizione è stato presentato giovedì ai rappresentanti dei lavoratori nel corso di una riunione straordinaria del comitato aziendale (CSE). L'operazione da parte del gruppo Dumarey sarà perfezionata al termine della procedura legale di informazione e consultazione dei rappresentanti del personale e previa ottenimento di tutte le autorizzazioni normative necessarie, si legge nel comunicato. Renault si è impegnata a «gestire questa transazione in modo responsabile e nel rispetto del dialogo sociale», afferma la nota. In questo contesto, il mantenimento dei benefit aziendali e dei livelli retributivi dovrebbe essere garantito per 24 mesi, secondo quanto riferito da una fonte vicina al dossier.

Il centro di Viry-Châtillon rappresenta la culla storica dei motori di Formula 1 in Francia, forte di quattro decenni di esperienza nello sviluppo e di una competenza riconosciuta nei sistemi di propulsione ibridi ed elettrici, nella simulazione, nel software e nei test. Sebbene abbia interrotto le proprie attività nel campo della motorizzazione per la F1, Renault non ha per questo abbandonato il mondo delle corse di Formula 1. A giugno, a margine del Gran Premio di Monaco, il direttore generale del gruppo, François Provost, aveva dichiarato che l'azienda intendeva rimanere nel settore «a lungo termine». Renault, che ora si rifornisce di motori da Mercedes, mantiene la propria scuderia di Formula 1, Alpine, con sede a Enstone, in Gran Bretagna. Lo stabilimento di Enstone è specializzato in aerodinamica, materiali compositi (carbonio), sospensioni, carrozzeria e assemblaggio della monoposto.