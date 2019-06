Renault: interesse per nozze con Fca, ma rinvio a domani per proseguimento riunione Cda

PARIGI - I lavori del consiglio di amministrazione di Renault per esprimersi sull’offerta di nozze di Fca continueranno domani: è quanto precisano fonti vicine al dossier, precisando che i partecipanti hanno confermato l’«interesse» per il progetto. «Il Consiglio di amministrazione di Renault - si legge in una nota diffusa dal gruppo al termine della riunione cominciato poco dopo le 15 - si è riunito oggi con lo scopo di rivedere nel dettaglio gli elementi costitutivi della proposta ricevuta da Fca (Fiat Chrysler Automobiles) il 27 maggio scorso riguardante una potenziale fusione 50/50 tra Renault e Fca». Il Cda, si prosegue nel comunicato, ha «deciso di continuare a studiare con interesse l’opportunità di una tale fusione e di prolungare i colloqui su questo tema. Si riunirà nuovamente mercoledì 5 giugno (domani) a fine giornata».