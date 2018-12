Renault punta forte sul mercato elettrico in Cina: firmato accordo strategic con Jmcg

PECHINO - Accordo tra il gruppo Renault e Jmcg nel settore dei veicoli elettrici sul mercato cinese. Lo annunciano i due costruttori automobilistici in una nota, spiegando che il gruppo Renault acquisirà "una partecipazione significativa" nel capitale di Jmev, uno dei principali attori del veicolo elettrico in Cina, filiale di Jmcg. L'accordo passerà al vaglio delle competenti autorità cinesi nel primo semestre 2019. Jmcg e il gruppo Renault prevedono di concludere la transazione nel corso dell'anno prossimo.

Il mercato cinese in forte crescita "rappresenta oggi il 50% del mercato mondiale dei veicoli elettrici", sottolinea la nota. Dal 2015, Jmcg ha sviluppato la società Jmev a Nanchang (provincia di Jiangxi), che "ha prodotto e venduto 38.000 veicoli elettrici nel 2017 e prevede di vendere 50.000 auto elettriche nel 2018". «Jmev, la futura joint-venture che creeremo con Jmch - ha dichiarato François Provost, direttore delle operazioni della regione Asia-Pacifico e delle operazioni Cina del gruppo Renault - si integra perfettamente nella strategia del gruppo Renault che punta a posizionarsi solidamente nel mercato del veicolo elettrico in Cina, un mercato in crescita e con forte potenziale. Jmev è un player di spicco. Questo progetto si rivela, inoltre, assolutamente complementare rispetto alle altre attività del gruppo Renault in Cina«. «Il Gruppo Renault è un costruttore automobilistico di fama mondiale, leader del mercato dei veicoli elettrici in Europa. La cooperazione con il gruppo Renault favorirà il futuro sviluppo di Jmev, perfettamente in linea con la strategia di Jmcg», ha affermato WanJianrong, direttore generale di Jmcg.