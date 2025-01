Renault e Karidéa insieme nella sfida sulla distribuzione auto. De Meo: «Niente può sostituire il lavoro sul campo dei dealer»

Il Gruppo Renault e Karidéa insieme nella sfida della distribuzione nel settore auto. Il think tank dedicato al retail del settore auto ha invitato, per la prima volta 37 gruppi europei di distribuzione multimarca a partecipare ad una sessione di confronto con Luca de Meo, ceo del gruppo Renault, affiancato dai membri del Leadership Team. Per questa occasione, il Gruppo ha aperto le porte del suo centro design al Technocentre: presentazione delle novità delle 4 marche Renault, Dacia, Alpine e Mobilize, con un'attenzione particolare ai veicoli che rispecchiano le innovazioni che soddisfano la crescente esigenza di una mobilità decarbonizzata ed efficiente. Il think tank si è svolto per la prima volta presso un costruttore per discutere le principali questioni della distribuzione e della trasformazione della rete per far fronte alle nuove sfide dell'industria automotive. 'L'industria automobilistica sta affrontando una trasformazione senza precedenti.

Di fronte a queste sfide consideriamo più che mai la nostra rete e i nostri partner come una risorsa strategica per il Gruppo e per il successo delle nostre marche - ha precisato De Meo - Niente potrebbe sostituire la presenza fisica e il lavoro sul campo per i nostri clienti. Ad inizio 2024, abbiamo riconfermato la nostra solida partnership con la rete, sempre fedeli all'approccio win-win, mentre la strategia della Renaulution ha dimostrato tutto il suo potenziale per i nostri concessionari. Quest'evento con Karidéa ci ha dato l'occasione per ribadire ancora una volta la nostra volontà di coinvolgere fino in fondo i nostri partner per cogliere le opportunità aperte dai cambiamenti avvenuti nella catena del valore del settore auto'. La strategia della Renaulution ha contribuito alla forte crescita del fatturato e della redditività della rete di distribuzione.

Il Gruppo ha rimesso il prodotto al centro della sua strategia lavorando sulla complementarità delle sue quattro Marche e privilegiando una politica commerciale centrata sul valore. Il Gruppo ha, dunque, lanciato più veicoli di quanto non avesse mai fatto in 125 anni: 22 lanci in soli 3 anni. La mission del Gruppo è focalizzata sulla transizione verso i veicoli elettrici. Da Ampere, pure player dei veicoli elettrici e del software, a Mobilize, tutto senza dimenticare l'economia circolare: i componenti di seconda mano e di riutilizzo sono una vera e propria opportunità per soddisfare le crescenti aspettative della società.