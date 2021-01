Renault, la pandemia colpisce duro: -21% le vendite nel 2020 a 2,9 ml veicoli. Raddoppiano però le elettriche in Europa

PARIGI - Il gruppo Renault ha accusato nettamente lo shock della pandemia nel 2020, mettendo però a segno una forte espansione dell’ auto elettrica in Europa. Il gruppo francese lo scorso anno ha registrato una flessione delle vendite del 21,3% a un totale di 2,95 milioni di veicoli, a causa delle ripercussioni della crisi sanitaria, in un mercato in calo in media del 14,2%. La flessione delle vendite del gruppo “è principalmente dovuta alla forte esposizione a Paesi che hanno subito rigidi lockdown e alla sospensione delle attività commerciali nel secondo trimestre, come pure al rallentamento nel quarto trimestre, soprattutto in Francia”, spiega in un comunicato Renault, che nella scorsa primavera ha chiuso la quasi-totalità degli stabilimenti per alcune settimane.

In Europa, primo mercato del gruppo, la flessione delle vendite è stata del 25,8%, più pronunciata rispetto alle altre aree. Il Vecchio Continente ha così rappresentato il 49% delle vendite nel 2020 contro il 52% nel 2019. Al di fuori dell’Europa, il calo delle vendite è in media del 16,5%, con una caduta che raggiunge il 45% in Brasile. Contenuto a -5,5%, per contro, l’arretramento in Russia, il secondo mercato del gruppo in volume. Di rilievo, per altro, il raddoppio del numero dei veicoli elettrici venduti in Europa nel 2020 a 115.888 unità. Il modello principale, la Zoe, ha superato i 100mila esemplari venduti, con una crescita del 114% su base annua, che ne ha fatto il modello elettrico più venduto in Europa. Una vettura su 10 venduta da Renault nel Vecchio Continente nel 2020 era elettrica contro il 3% nel 2019, ha precisato il direttore commerciale di Renault, Denis Le Vot, nel corso di una conference call.