Renault e Nissan investiranno 600 ml di dollari in India. Per il lancio di sei nuovi modelli di cui 2 elettrici

Renault e Nissan hanno annunciato un investimento di circa 600 milioni di dollari in India, in linea con l’ambizione annunciata la scorsa settimana di rafforzarsi insieme in questo mercato, dove prevedono di lanciare sei nuovi modelli di cui due elettrici. Grazie a questi nuovi progetti dovrebbero essere creati fino a 2.000 posti di lavoro aggiuntivi nel centro di ricerca e sviluppo Renault-Nissan di Chennai (sud-est dell’India), hanno affermato i due partner in un comunicato stampa. I sei nuovi modelli annunciati - tre del produttore francese e tre del suo partner giapponese - saranno prodotti nello stabilimento congiunto, anch’esso situato a Chennai.

Lo stabilimento RNAIPL, che e gia uno dei migliori centri dell’Alleanza per la riduzione del consumo di energia e risorse, e il primo sito dell’Alleanza a stabilire una roadmap per puntare alla neutralita carbonica. Questo obiettivo sara raggiunto entro il 2045, grazie al programma attualmente in corso per passare al 100% di energie rinnovabili riducendo, al tempo stesso, i consumi energetici dello stabilimento del 50% rispetto ai valori odierni. Lo stabilimento di Chennai ricava gia oltre il 50% della sua elettricita da energie rinnovabili, in particolare, da energia solare, eolica e biomassa. La centrale solare esistente sara oltre sei volte piu grande, passando dagli attuali 2,2 MW a 14 MW.