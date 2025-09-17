Renault-Nissan-Mitsubishi, a Douai vertice sull'elettrico. Riunione dei ceo dell'Alleanza presso l'impianto di Ampere

Una collaborazione a livello di innovazione e sinergie industriali sui veicoli elettrici. Parte da qui il nuovo capitolo della partnership strategica tra Renault Group, Nissan e Mitsubishi Motors. Durante l'Alliance Operating Board (AOB) presso la sede di Ampere, a Douai - sito che da maggio 2023 ha avviato la produzione 100% elettrica - il presidente e i ceo delle tre aziende si sono riuniti per valutare nuove opportunità di crescita e creazione del valore. La riunione è stata caratterizzata dalla prima visita a Douai di Ivan Espinosa, ceo di Nissan, e Takao Kato, ceo di Mitsubishi Motor, nonché dalla prima partecipazione all'Alliance Operating Board di François Provost, come nuovo ceo di Renault Group, insieme a Jean-Dominique Senard. L'accento è stato posto sull'impegno dell'Alleanza a fornire veicoli elettrici adatti ai clienti europei.

Come già annunciato, Nissan e Mitsubishi Motors hanno scelto Ampere come partner per poter contare su un ecosistema solido e competitivo. Ampere ha sviluppato - e ora si appresta a produrre a Douai - i suoi ultimi modelli 100% elettrici, ognuno progettato per rispecchiare l'identità delle rispettive marche: la nuova Nissan Micra e la Mitsubishi Eclipse Cross di nuova generazione (la versione Bev del primo veicolo Mitsubishi prodotto in Francia sarà svelata quest'oggi). Questi veicoli saranno realizzati sulle piattaforme avanzate AmpR Small e AmpR Medium di Ampere. Il lancio commerciale è previsto per fine 2025. Sulla linea di produzione di Ampere vengono realizzati a Douai sei modelli elettrici per quattro clienti: Renault, Nissan, Mitsubishi Motors e Alpine.

Lo stabilimento ha subito una conversione per adattarsi ai veicoli elettrici con un investimento di 550 milioni di euro per costruire una nuova linea standard flessibile con due piattaforme modulari, AmpR Small (segmento A / B) e AmpR Medium (segmento C) e un nuovo reparto di assemblaggio delle batterie. Il sito ora produce per 4 marche: Renault (Megane E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric e R5 E-Tech Electric), Alpine: (A290), Nissan Micra EV, Mitsubishi Eclipse Cross.