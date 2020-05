Renault-Nissan-Mitsubishi, nuovo schema per l'Alleanza: più competitività, redditività sostenibile e risparmi su investimenti del 40%

ROMA - L’alleanza tra Renault, Nissan e Mitsubishi si rinnova con l’obiettivo di permettere alle società che ne fanno parte di migliorare la propria competitività e di avere una redditività sostenibile. Il nuovo modello di alleanza prevede che per ogni auto prodotta dalle tre società ci sarà uno schema di «leader-follower», che permetterà di risparmiare il 40% degli investimenti in sviluppo. L’obiettivo è di arrivare al 2025 con il 50% dei modelli prodotti dall’Alleanza con questo schema. In pratica, per ogni segmento di prodotto ci si concentrerà su un modello e da quello ne saranno sviluppati altri con l’aiuto delle altre società. Inoltre, il nuovo piano dell’Alleanza prevede per le diverse aree geografiche una società che farà da riferimento: Nissan lo sarà per Cina, Nord America e Giappone; Renault in Europe, Russia, Sud America e Nord Africa; Mitsubishi Motors nell’area Asean e Oceania.

«Non c’è alcuna contraddizione tra i progetti del’alleanza» tra Renault, Nissan e Mitsubishi e l’impegno preso da Renault con lo Stato francese per «la produzione di auto elettriche in Francia». Lo hanno affermato i vertici di Renault rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la presentazione del nuovo schema dell’Alleanza. «Renault svilupperà in Francia le tecnologie elettriche» di sua competenza nell’ambito degli accordi con i gruppi giapponesi partner, è stato spiegato, sottolineando che «in Francia saranno prodotte le vetture elettriche di segmento A e B». Ieri durante la presentazione del piano di sostegno al settore auto francese, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha indicato che in cambio i produttori francesi si sono impegnati ad aumentare la produzione in Francia di vetture con motorizzazioni elettrificate (elettriche, ibride, ibride plug-in).