Renault perde 7,4 mld nel semestre. Ricavi crollano del 34% a 18 mld, vendite scese del 34,9% a 1,26 ml di unità

MILANO - Renault ha chiuso il primo semestre con una perdita di 7,39 miliardi di euro, a fronte dell’utile di 1,05 miliardi dello stesso periodo del 2019. Il risultato, si legge in una nota, sconta il contributo negativo di Nissan (-4,8 miliardi) e gli effetti del Covid-19, che hanno pesato per 1,8 miliardi sul margine operativo. Nel primo semestre le vendite del gruppo francese sono scese del 34,9% a 1,26 milioni di unità, provocando un crollo dei ricavi del 34,3% a 18,4 miliardi (-32,9% a tassi e perimetro costanti). La perdita operativa si è attestata a 2 miliardi. Alla luce delle incertezze sull’epidemia di Covid19, il gruppo «non è in una posizione di dare una guidance affidabile per l’esercizio» limitandosi a confermare l’obiettivo di 600 milioni di risparmi su costi per il 2020.