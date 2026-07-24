Renault prepara la nuova fase elettrica: batterie europee, fabbriche flessibili e disciplina sui volumi

Può la crescita dell’auto elettrica diventare sostenibile anche dal punto di vista economico? È questa la sfida che Renault sta cercando di affrontare, evitando che la corsa ai volumi si traduca in sconti eccessivi, immatricolazioni tattiche e perdita di valore sul mercato dell’usato. Il gruppo francese punta ad ampliare la base clienti e a rafforzare le vendite, mantenendo però sotto controllo redditività e quotazioni della gamma. Dalle parole di Clea Martinet, VP Group Sustainability di Renault Group, emerge una strategia che unisce transizione energetica, disciplina commerciale e tutela del valore nel tempo.

Il successo delle EV non pesa sulla Clio - L’espansione della gamma a batteria non starebbe sottraendo vendite agli altri modelli Renault, ma contribuirebbe ad ampliare il pubblico del marchio. Il successo di Renault 5 e la crescita di Renault 4 mostrano, secondo Martinet, la capacità delle nuove EV di intercettare automobilisti diversi da quelli tradizionali. "Abbiamo ottenuto nuovi clienti con le nuove EV", sottolinea la manager. L’offensiva elettrica diventa così una leva di conquista commerciale e di progressivo allargamento della base clienti.

La redditività si costruisce nei concessionari - In un settore condizionato dall’arrivo di nuovi concorrenti, il gruppo continua a considerare il canale privato il principale indicatore della qualità delle vendite. "Il più importante per noi è il retail", osserva Martinet, ricordando che questo garantisce "una buona profittabilità per l’ecosistema dei venditori e per noi stessi". La penetrazione dei finanziamenti, indicata al 42,6% tra retail e flotte, sarebbe cresciuta di 2,1 punti, rafforzando il legame tra marchio, rete e automobilista.

L’automobile genera valore anche dopo il primo cliente - La formula PCP permette a Renault di controllare più fasi della vita commerciale di una vettura. Il gruppo può infatti "recuperare le macchine per una seconda vita con un nuovo cliente" e, parallelamente, proporre "un nuovo PCP per lo stesso cliente con una nuova macchina". La restituzione del veicolo non rappresenta quindi la fine del rapporto, ma l’inizio di un nuovo ciclo: una leva di fidelizzazione finanziaria e di valorizzazione della seconda vita dell’auto.

Batterie, dalla riparazione al riciclo “car-to-car”- Sul fronte dell’economia circolare, Renault Group opera attraverso The Future is NEUTRAL, società nata in partnership con SUEZ e presentata dal gruppo come la prima realtà europea interamente dedicata alla circolarità nel settore automotive. La strategia sulle batterie parte dall’estensione della prima vita utile: attraverso GAIA, Renault dichiara di poter riparare oltre il 90% dei pacchi difettosi. Quando le prestazioni non sono più adeguate alla trazione, i moduli vengono destinati allo stoccaggio energetico o alla mobilità leggera. L’ultima fase è il riciclo a ciclo chiuso, con il recupero di litio, nichel e cobalto attraverso poli come la Refactory di Flins e la rete INDRA, per reimpiegare le materie prime nella produzione di nuove batterie.

Gli obiettivi ambientali lungo l’intero ciclo del veicolo - La strategia del gruppo guarda oltre la sola elettrificazione della gamma e comprende riduzione delle emissioni, sicurezza ed economia circolare. Renault punta alla neutralità carbonica in Europa entro il 2040 e a livello mondiale entro il 2050, mentre entro il 2030 oltre il 30% dei materiali impiegati nei veicoli dovrebbe provenire dal riciclo o da processi circolari. In Europa l’obiettivo è una gamma completamente elettrificata, con il 50% dei modelli interamente elettrici, affiancata da tecnologie di sicurezza preventiva capaci di intervenire sul 70% delle principali cause di incidente. La sostenibilità viene così estesa a tutto il ciclo di vita dell’auto, dalle materie prime all’energia, fino all’utilizzo e al riciclo finale.