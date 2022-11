Renault presenta strategia per sviluppare modelli elettrici. De Meo svelerà ambizioso progetto di riorganizzazione attività

PARIGI - Renault si appresta ad entrare in una nuova fase della sua storia con la presentazione, domani, di un ambizioso progetto di riorganizzazione delle attività termiche ed elettriche, in occasione di una giornata consacrata agli investitori a Parigi. La punta di diamante dei nuovi progetti del costruttore francese guidato dal ceo italiano Luca De Meo si chiama Ampère, nuova filiale che avrà l’obiettivo di sviluppare la produzione di veicoli a propulsione elettrica, dopo che i 27 Stati membri dell’Unione europea hanno dato il via libera, insieme al Parlamento europeo, al divieto di auto nuove a motore termico dal 2035 per contrastare i cambiamenti climatici. Ampère dovrebbe riunire circa 10.000 dipendenti, tutti basati in Francia, sui 157.000 del gruppo francese nel mondo. Renault prevede di restare azionista di maggioranza di Ampère, mantenendone il controllo.

Nissan, partner storico di Renault con l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, dovrebbe a sua volta investire nel capitale della filiale. Questa riorganizzazione in casa Renault preannuncia profonde modifiche nell’alleanza. Dopo 23 anni, Renault potrebbe ridurre la sua quota nel capitale di Nissan, passando dall’attuale 43% al 15%, scrive la stampa d’Oltralpe. Indebolita dal ritiro dal mercato russo, Renault ha ora bisogno di massicci investimenti per passare ai modelli elettrici. A inizio 2022, i tre membri dell’alleanza hanno annunciato investimenti per 23 miliardi di euro per passare al sistema elettrico nei prossimi cinque anni. Obiettivo? 35 nuovi modelli elettrici entro il 2030. Nel contempo Renault intende riunire le sue attività a motore termico e ibrido in un’altra filiale battezzata «Horse», con 10.000 dipendenti basati all’estero. Il gruppo parigino fondato nel 1898 da Louis Renault avrebbe in questo caso una quota minoritaria, pur restando azionista «di riferimento».