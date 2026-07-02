Renault, produzione: il Marocco è la seconda piattaforma produttiva per volumi

Lo stabilimento di Tangeri fa parte di un sistema industriale che colloca il Marocco al secondo posto tra i Paesi di produzione di Renault per volumi, dopo la Francia. Insieme allo stabilimento di Casablanca, Nel 2025 le due infrastrutture hanno prodotto complessivamente 394.465 vetture con un organico vicino alle diecimila persone. L'82% di questa produzione viene esportato verso circa sessanta destinazioni; i mercati principali indicati da Renault sono Francia, Italia, Spagna, Germania e Turchia.

Il modello di Tangeri si fonda sulla concentrazione geografica. Nel raggio di pochi chilometri si trovano la fabbrica, la zona franca che ospita i fornitori e il porto di Tanger Med, il primo dell'Africa e del Mediterraneo, con una capacità di un milione di veicoli l'anno e collegamenti diretti con 24 Paesi. Renault vi dispone di una banchina dedicata: due binari entrano direttamente nella fabbrica e diverse rotazioni di treni al giorno trasportano le vetture appena prodotte fino allo scalo. Complessivamente, in uscita, il gruppo movimenta circa 8 mila veicoli a settimana attraverso camion, treni e navi. Attorno a questo asse, negli anni, Renault ha sviluppato una filiera locale. I fornitori di primo livello sono passati da 26 nel 2016 a 88, in parte insediati nella zona franca di Tanger Med, e il tasso di integrazione locale, calcolato al netto della motorizzazione, è salito al 67,3% dal 65,5% del 2023, con un traguardo del 75% fissato per la fine del decennio. Il Marocco considera l'automotive il primo settore esportatore del Paese.

Lo sviluppo è stato accompagnato dallo Stato marocchino attraverso accordi siglati a partire dal 2016, in un partenariato pubblico-privato. Il mercato interno, intanto, è in crescita: secondo i dati riportati da Renault le immatricolazioni sono aumentate del 33% nel 2025, su livelli record, e il primo trimestre del 2026 registra lo stesso ritmo. Nello stesso anno il gruppo ha venduto 88.937 vetture sul mercato marocchino, che ha superato le 200 mila unità complessive: Renault e Dacia detengono insieme circa il 38% delle vendite, con Dacia prima marca e Renault seconda. La presenza del gruppo si è estesa oltre la produzione. Sono state costituite Renault Technology Maroc, dedicata a ingegneria e ricerca, e Renault Digital Maroc per le competenze digitali. La vicinanza del Marocco ai mercati europei e la posizione strategica sullo stretto di Gibilterra colloca il polo di Tangeri all'interno della rete produttiva del gruppo destinata al continente.