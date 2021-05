Renault, produzione solo elettrica entro 2035. De Meo: «Siamo in cerca di un acquirente per la fabbrica a Caudan»

PARIGI - Il ceo di Renault, Luca de Meo, intervenendo alla Ft Conference sul futuro dell’auto ha detto che prevede di “diventare un produttore completamente elettrico entro il 2035”. Intanto il gruppo Renault cerca di uscire dalla crisi cercando un acquirente per la fabbrica di Caudan, in Bretagna, al termine del processo di consultazione del Comitato aziendale delle Fonderie de Bretagne. Il gruppo francese “è consapevole delle incertezze condivise dai dipendenti e ribadisce la sua determinazione a cercare un acquirente economicamente valido in grado di mantenere l’attività e i posti di lavoro delle Fonderie de Bretagne in modo sostenibile e di supportare i dipendenti in questa transizione” si legge in una nota.

“È fondamentale per il futuro del sito porre fine al blocco e consentire la ripresa delle attività non appena le condizioni di sicurezza saranno assicurate. Questo processo deve continuare in dialogo con tutte le parti interessate”. La settimana scorsa la protesta era esplosa con i lavoratori che durante una dura manifestazione contro sono entrati nella palazzina della direzione prendendo in ostaggio sette dirigenti, che poi sono stai liberati in serata dopo ben 10 ore di “sequestro”.