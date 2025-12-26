Renault, prosegue la strategia ad elettroni: dopo la R4 E-Tech l’elettrificazione continua con la nuova Twingo a batterie

L’elettrificazione di Renault continua, seguendo il doppio binario dell’ibrido e del full electric, e con la reinterpretazione di modelli che hanno scritto la storia del marchio. Dopo le R5 e R4 E-Tech, è arrivata, a ottobre, la Clio di 6a generazione, che al vertice della gamma dispone del Full Hybrid da 160 cv, in grado di circolare a 0 emissioni fino all’80%. Gran finale 2025 (ma consegne dal 2026) con la nuova Twingo full electric che reinterpreta stile e “simpatia” del modello storico, guadagnando spazio e versatilità, con prezzi a partire da 20.000 euro.

A chi acquista una Renault 4 elettrica, la casa francese propone di dotarsi anche del Mobilize Power Box, una stazione di ricarica con potenza configurabile fino a 22 kW, dotata di una gestione intelligente della rete elettrica per adattarsi a tutti gli impianti elettrici, monofase o trifase, evitando sovraccarichi. Definita dalla Casa “ideale per ricaricare i veicoli elettrici presso la propria abitazione”, viene proposta con una soluzione integrata che include l’installazione a partire da 1.999 euro (IVA inclusa).

La Renault s’è aggiudicata il Premio Auto dell’anno 2025 con la R5 E-Tech Electric, auto che condivide il pianale AmpR Small con la R4 elettrica. In virtù di questa qualità comune e di altri pregi legati a stile, comfort e prestazioni, la giuria ha inserito la nuova R4 tra le 7 candidate al premio Auto dell’anno 2026. Intanto, nell’ambito di Milano AutoClassica, la R4 E-tech Electric ha vinto il premio Best in Classic di Ruoteclassiche “per il design che gioca sul filo del tempo, reinterpretando le forme di un modello che ha fatto della semplicità il suo tratto distintivo.”