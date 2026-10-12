Renault, Provost: «Con la Cina servono investimenti, non barriere. Sull’elettrico avanti, ma auto accessibili»

«Ora è urgente che l’Europa decida». François Provost, amministratore delegato di Renault Group, chiede alle istituzioni di accompagnare la trasformazione dell’industria automobilistica. Durante il Salone dell’auto di Parigi 2026, rivendica gli investimenti del gruppo e conferma la scelta dell’elettrico, denunciando però progressi insufficienti nella semplificazione normativa e nella politica industriale. «Noi di Renault abbiamo scelto l’Europa, abbiamo investito enormemente in Europa». Ora, aggiunge, servono misure da parte dell’Unione Europea e dei governi per sostenere questa trasformazione.

L’accordo con la Cina e i partenariati. Provost accoglie favorevolmente l’intesa tra Unione Europea e Cina sulle importazioni di auto ibride, che fissa un tetto iniziale di 350.000 vetture, con un incremento del 6% annuo a partire dal secondo anno. «Non conosco il dettaglio dell’accordo, ma sono soddisfatto che ci sia», precisa. Più che limitare le importazioni, il manager punta ad attirare i costruttori cinesi in Europa, favorendo una produzione locale con un’elevata integrazione della filiera e trasferimenti tecnologici.

Sul fronte delle alleanze, ribadisce l’indipendenza del gruppo: «Renault è un’impresa indipendente e il nostro piano Future Ready non dipende da nessuno». In Europa l’obiettivo è sviluppare nuovi modelli con la propria rete di fornitori, «anche quelli italiani», senza escludere collaborazioni con altri costruttori, come Ford, interessati alle tecnologie Renault. All’estero, l’esperienza positiva con Geely in Corea del Sud e Brasile non lo spinge però a cercare nuovi accordi a tutti i costi. La complessità dei rapporti con Nissan lo induce alla prudenza: «Sono aperto ai partenariati, ma non voglio farne troppi, perché voglio essere sicuro che riusciranno».

Regole e collaborazione europea. Provost indica tre priorità: flessibilità sugli obiettivi di CO₂, semplificazione normativa e strategia industriale. Secondo le cifre citate dal manager, entro il 2030 arriveranno 108 nuove regolamentazioni automobilistiche, che aumenteranno di almeno 3.000 euro il prezzo di ogni vettura. «Non ha senso», commenta e ricorda inoltre che l’automotive rappresenta il 7% dell’occupazione europea e il 33% della ricerca e sviluppo privata, mentre dal 2010 avrebbe perso il 33% dei posti di lavoro. «C’è un pericolo per la sopravvivenza dell’industria automobilistica in Europa».

Elettrico e piccole auto. Per avvicinare all’elettrico gli automobilisti ancora preoccupati per l’autonomia e la disponibilità delle infrastrutture di ricarica, Provost considera il range extender una soluzione utile purché il cliente sia disposto a guidare prevalentemente in elettrico e abbia la possibilità di ricaricare regolarmente.

Il manager chiede inoltre incentivi specifici per le vetture elettriche sotto i 4,20 metri. «Il cliente europeo preferisce le auto compatte», osserva, ricordando che su questi modelli il costo della batteria incide proporzionalmente più che sulle vetture premium. Un sostegno mirato potrebbe quindi rendere l’elettrico più accessibile e accelerare il rinnovo del parco circolante, anche in Italia. Quanto alla micromobilità, Provost ne riconosce il potenziale soprattutto «come seconda macchina, per l’uso quotidiano», ma ribadisce che la priorità deve restare l’accessibilità dell’automobile per le famiglie: «Gli europei hanno il diritto di avere delle auto».

Batterie e investimenti. Sulle batterie allo stato solido, Provost invita a non forzare i tempi. I miglioramenti delle tecnologie attuali, a suo giudizio, riducono l’urgenza di introdurre questa nuova generazione di accumulatori: «La mia visione è che arriveranno, ma più tra dieci anni che tra cinque». Resta invece confermato l'impegno di Renault nell’elettrificazione, indipendentemente dall’evoluzione del quadro politico e normativo. «Siamo stati i primi a investire sull’elettrico, continueremo a farlo perché è un bene per il cliente», afferma. Il criterio decisivo, secondo Provost, deve essere il costo complessivo di utilizzo: «Pensate al cliente, dimenticate la regolamentazione».

«A sostegno della sua posizione cita il confronto tra una Renault 5 elettrica, con una spesa annua per l’energia inferiore a 500 euro, e un’auto termica equivalente con oltre dieci anni di vita, per la quale il carburante può superare i 2.000 euro. Un risparmio nell’uso quotidiano che, in determinate condizioni, può compensare il maggiore prezzo d’acquisto dell’elettrica. Anche la concorrenza dei costruttori asiatici, sottolinea, va valutata oltre il prezzo di listino, considerando assistenza, rete commerciale, garanzie sulle batterie e valore residuo. «Chi le riparerà tra cinque anni? Chi le riparerà tra dieci anni?», si domanda. Da qui il richiamo alle istituzioni europee affinché sostengano una politica industriale capace di sviluppare tecnologie proprie e mantenere sul continente la produzione di automobili «belle, tecnologiche e affidabili». Perché, conclude Provost, «non c’è un paese forte senza un’industria forte».