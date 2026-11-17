Per fronteggiare l'avanzata dei costruttori cinesi sul mercato europeo, il Gruppo Renault ha svelato un piano di profonda trasformazione industriale in Francia. Il progetto, battezzato «France Industrie FutuREady», prevede la creazione di 2.000 posti di lavoro entro il 2028 e, parallelamente, 1.000 uscite volontarie tra il personale amministrativo e di supporto. Il bilancio delle assunzioni Il piano punta a rafforzare le linee produttive, dove oggi il gruppo impiega circa 15.000 addetti. Secondo quanto illustrato ai giornalisti da Thierry Charvet, direttore qualità, industria e supply chain, i nuovi ingressi nell'arco del biennio saranno così ripartiti: 1.650 operatori e addetti alla produzione negli stabilimenti; 250 dipendenti in funzioni indirette; 100 giovani laureati.

Il 75% di queste posizioni servirà a stabilizzare lavoratori interinali già attivi negli impianti, con particolare attenzione agli stabilimenti di Douai e Sandouville, per i quali il gruppo nutre «ambiziose prospettive». Sul fronte opposto, i 1.000 esuberi riguarderanno esclusivamente i cosiddetti «colletti bianchi» attraverso un meccanismo di uscita volontaria ancora da definire con le parti sociali.

La sfida cinese e i settori strategici. La riorganizzazione nasce in un momento di forte dinamismo per la produzione francese di Renault, trainata dalle buone vendite dei veicoli commerciali e dei modelli elettrici come la R5 e la Scénic. Tuttavia, la pressione dei competitor cinesi nei segmenti elettrico, ibrido e commerciale sta mettendo sotto tiro modelli chiave come la Renault Captur e la Dacia Duster. Per mantenere la competitività, il gruppo blinderà alcuni settori ritenuti strategici — ingegneria delle batterie, elettronica, software, propulsione elettrica e manutenzione industriale — accelerando al contempo sull'adozione di intelligenza artificiale, robotica avanzata e robot umanoidi in vista del piano al 2030.

I dubbi dei sindacati. Se da un lato Charvet non ha ancora specificato quali sedi saranno toccate dai tagli amministrativi, dall'altro i sindacati esprimono forte preoccupazione. La CFDT, principale sigla del gruppo, critica «un calendario a tappe forzate», sottolineando che le trattative si apriranno il 27 novembre con l'obiettivo di rendere operativo il piano già da gennaio 2027. Il sindacato chiede garanzie sulla tenuta occupazionale di ogni sito e sulla reale sostenibilità di lungo periodo della manovra.