Renault riorganizza la sua strategia di mobilità elettrica: integra ricarica Ev nel core business e ridimensiona Mobilize

Renault ha annunciato una profonda riorganizzazione della sua strategia di mobilità elettrica: le soluzioni di ricarica per veicoli elettrici finora gestite dalla controllata Mobilize Beyond Automotive saranno integrate direttamente nelle operazioni principali del gruppo, sotto la responsabilità del Chief Growth Officer Fabrice Cambolive. L’obiettivo è semplificare l’esperienza di ricarica per i clienti Ev e aumentare l’efficienza gestionale, mantenendo servizi chiave come Charge Pass (accesso a oltre un milione di punti di ricarica in Europa) e la rete di stazioni fast charge, con piani di sviluppo ridimensionati rispetto alle ambizioni iniziali.

La riorganizzazione, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, prevede anche la fine di alcune attività considerate non strategiche o poco redditizie. Il servizio di car-sharing Zity ha già cessato le operazioni a Milano, mentre le attività a Madrid saranno gradualmente eliminate a partire dal 2026. Renault ha inoltre interrotto progetti come il quadriciclo elettrico Duo e la micro-mobilità associata. Mobilize Beyond Automotive non esisterà più come entità indipendente; il marchio Mobilize continuerà limitatamente ai servizi finanziari.

Secondo l’azienda, questa mossa riflette la necessità di concentrare capitali e competenze sulle attività core e sulla redditività, in un mercato della mobilità elettrica sempre più competitivo e costoso, abbandonando iniziative che non hanno dimostrato prospettive solide nel breve-medio termine.