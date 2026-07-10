Renault supera quota 1 milione di veicoli elettrici prodotti “Made in France”

In un percorso iniziato nel 2010 Renault annuncia di avere superato la quota di un milione di veicoli elettrici «Made in France». Il traguardo è stato raggiunto in un percorso iniziato con l'assemblaggio di telai negli stabilimenti di Douai, Maubiege, Dieppe, Batilly e Sandouville, e trasformati a Cléon, Ruitz e Mans, ma soprattutto nella Refactory di Flins, sito dedicato all'economia circolare. Renault sottolinea come con il 100% di questi siti francesi impegnati nella transizione elettrica, è stato creato un ecosistema cirtuoso: il Gruppo impiega 39.000 persone in Francia e circa 35.000 dipendenti indiretti provenienti dalla sua filiera di fornitori mentre sono 13 i miliardi investiti per trasformare gli stabilimenti e posizionare il Gruppo sulla catena del valore del futuro.

Come sottolinea il Ceo del gruppo Renault François Provost, «avere raggiunto questo traguardo è innanzitutto motivo di orgoglio collettivo: per i nostri team e per i fornitori che li producono, per i nostri clienti che li scelgono e per un Gruppo che ha preso la decisione di ancorare il proprio futuro alla Francia. Se le condizioni saranno favorevoli, investiremo altri 13 miliardi di euro nell'ambito del nostro piano a medio termine, FutuREAdy." Dal 2010, con modelli come ZOE e Kangoo ZE, il Gruppo Renault ha compiuto una scommessa molto forta nel sistema elettrico, convinto del suo ruolo centrale nel futuro della mobilità e sviluppando una gamma completa anche di veicoli commerciali.

Questa mutazione - conclude Renault - è stata accompagnata da un rinnovamento profondo delle competenze, con 53.000 collaboratori formati nei principali mestieri del quadro della Reknow University, sui temi di elettrificazione, tecnologie, batterie, intelligenza artificiale ed economia circolare.