Estafette, Goelette e Trafic: Renault svela i nomi dei nuovi commerciali elettrici. Prodotti in Francia, disponibili dal 2026

Renault dà avvio a una nuova era di veicoli commerciali con tre modelli 100% elettrici: Estafette, Goelette e Trafic. Saranno prodotti in Francia, presso lo stabilimento di Sandouville, e verranno commercializzati a partire del 2026. La nuova gamma di furgoni E-Tech 100% elettrica è stata progettata per soddisfare le esigenze degli operatori professionali e nascono dalla collaborazione del marchio francese della losanga con Flexis, azienda indipendente fondata dal gruppo Renault, Volvo Group e CMA CGM Group. Basati sulla piattaforma skateboard abbinata all'architettura Software Defined Vehicle, i tre veicoli rappresentano soluzioni a sostegno della transizione energetica e tecnologica.

Trafic, modello di cui sono state prodotte 2,5 milioni di unità dal 1980, continua la sua strada con la quarta generazione, che mostra un design da monovolume e un'altezza inferiore a 1,90 metri, garantendo facile accesso ai parcheggi sotterranei. Nome storico per Renault è Goelette, modello nato nel 1956 e noto per avere una grande capacità di trasformarsi con vari allestimenti. La sua nuova versione E-Tech Electric è disponibile in tre allestimenti: telaio cabinato, con cassone e ribaltabile, offrendo così una grande scelta di allestimenti. Infine, Estafette E-Tech è una rivisitazione contemporanea dell'iconico veicolo commerciale Renault degli anni Sessanta (1959-1980), adatto alle esigenze della logistica urbana moderna. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 5,27 metri e una larghezza di 1,92 metri e un'altezza di 2,60 metri.