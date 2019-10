Renault, Thierry Bolloré estromesso da azienda. Senard: «Uscita per dare nuova spinta ad alleanza con Nissan»

PARIGI - Renault ha annunciato l’allontanamento del direttore generale, Thierry Bolloré, e la sua sostituzione, temporanea, con la direttrice finanziaria Clotilde Delbos. La decisione è stata decisa in un Cda straordinario. Il siluramento di Bolloré, anticipato nei giorni scorsi, è avvenuto per iniziativa del presidente, Jean-Dominique Senard, con l’appoggio dello stato francese, che detiene il 15% del capitale del gruppo. Da mesi, le voci sulle divergenze fra Bolloré e Senard erano all’ordine del giorno. Bolloré ha parlato di un «colpo di mano clamoroso e inquietante».

«Questa è la vita delle aziende. ci sono momenti in cui è utile per un’azienda trovare nuova linfa, non c’è nulla di personale», ha detto Senard in una conferenza stampa. Così il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, ha commentato la decisione del consiglio di amministrazione di estromettere l’amministratore delegato Thierry Bollorè, sostituito ad interim dal direttore finanziario Clotilde Delbos. Il cambio al vertice «era necessario per il rinnovo dell’alleanza» con la giapponese Nissan, ha detto Senard. Proprio il presidente di Renault aveva fatto pressioni per un’uscita di Bollorè, con il consenso del Governo francese, che detiene una partecipazione del 15% nella casa automoblistica. L’estromissione di Bollorè dovrebbe migliorare i rapporti con Nissan e rilanciare un’alleanza che negli ultimi tempi si è appannata a causa di una serie di tensione interne.