Renault, titolo vola alla Borsa di Parigi: +6% dopo conferma guidance e ricavi trimestrali oltre attese

Renault in forte accelerazione alla Borsa di Parigi dopo avere confermato gli obiettivi finanziari per il 2026, sulla spinta del fatturato del terzo trimestre superiore alle previsioni degli analisti. Il titolo della casa automobilistica francese segna un progresso del 6,3% a 28,02 euro , il maggiore dell’indice Cac 40 (+0,9%) e tra i migliori dello Stoxx Europe. Per il 2026, Renault continua a prevedere un margine operativo vicino al 5,5% e un flusso di cassa operativo del settore automobilistico di circa 1 miliardo di euro.

L'azienda si aspetta un leggero miglioramento del margine nella seconda metà dell'anno rispetto al primo semestre (5,2%), "con il consueto effetto stagionale positivo che dovrebbe essere meno pronunciato rispetto agli anni precedenti, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'inflazione", precisa un comunicato. La conferma dei target arriva in scia a una crescita del fatturato del terzo trimestre a 11,6 miliardi di euro, in aumento dell'1,5% su base reported e dell'1,4% a tassi di cambio costanti. Secondo il consensus fornito dal gruppo, gli analisti prevedevano in media un fatturato di 11,39 miliardi.

Il fatturato della divisione auto del gruppo è stato di 9,84 miliardi, stabile in dati pubblicati, ma in calo dello 0,2% a cambi costanti. Le previsioni puntavano comunque a un dato inferiore, pari in media a 9,69 miliardi. Il settore dei servizi finanziari ha registrato ricavi per 1,76 miliardi (+11%). Nel terzo trimestre la casa automobilistica ha venduto 497.799 veicoli, il 6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, principalmente a causa dell'intensificarsi della concorrenza in Europa e America Latina, regioni prese di mira dalle case automobilistiche cinesi.

Pur registrando una forte domanda di veicoli elettrici come la Renault 5 Electric, il gruppo ha indicato che la concorrenza si sta intensificando, in particolare per il suo marchio low-cost Dacia, che è recentemente entrato nel segmento C, il mercato delle auto di medie dimensioni, dove si registra una "forte pressione da parte dei marchi cinesi in Europa", ha dichiarato il Cfo Duncan Minto durante una conference call, definendo "resiliente" l'andamento delle vendite del trimestre.

Nei primi nove mesi il fatturato di Renault ha raggiunto 41,85 miliardi di euro, con un incremento del 7,1% a tassi di cambio correnti e del 7,6% a tassi di cambio costanti. Nel periodo il gruppo ha venduto un totale di 1.178.946 veicoli, in crescita dell’1,1%. Al 30 settembre 2026, lo stock totale di Renault ammontava a 532.000 veicoli, di cui 312.000 nella rete di concessionari indipendenti, rispetto ai 538.000 veicoli di fine settembre 2025. Questo livello è definito "sano" dal gruppo, che prevede che le scorte totali a fine 2026 si attestino nella parte inferiore dell'intervallo compreso tra 525.000 e 550.000 unità. JP Morgan ha confermato il rating di acquisto al titolo, con un obiettivo di prezzo invariato a 45 euro.