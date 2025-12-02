Renault tocca il traguardo delle 100mila 5 E-Tech Electric prodotte a Douai in 15 mesi

La Manufacture Ampere ElectriCity di Douai ha tagliato il traguardo simbolico delle 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte in appena 15 mesi. Lo stabilimento, trasformato per sostenere una produzione interamente elettrica, oggi sforna circa 900 veicoli al giorno, con la Renault 5 che rappresenta due terzi del totale. Il centomillesimo esemplare, una versione Techno con batteria da 52 kWh, ovvero la combinazione più richiesta del modello, è uscito dalla linea la scorsa settimana, accolto dalla celebrazione dei dipendenti. Il modello, eletto “Auto dell'anno 2025” dalla giuria di Car of The Year, da mesi è leader del segmento B elettrico e figura tra i veicoli più scelti dai clienti privati nel Vecchio Continente.

In Francia guida il mercato EV dall'inizio dell'anno, mentre nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Spagna è ai vertici delle vendite nei rispettivi segmenti. Ampere ElectriCity non festeggia soltanto un risultato produttivo, ma anche la certificazione Origine France Garantie' su una linea che ospita sei modelli elettrici (Renault 5, Megane, Scenic, Alpine A290, Nissan Micra e Mitsubishi Eclipse Cross). Due terzi dei fornitori sono situati entro un raggio di 300 chilometri, mentre motori elettrici e componenti chiave arrivano dagli stabilimenti partner di Cléon e Ruitz.

Il successo del modello si sta espandendo oltre i confini europei: dopo la Francia e i principali mercati UE, la Renault 5 E-Tech Electric è stata lanciata anche in Turchia, Israele e Marocco, con ulteriori Paesi previsti nel corso del 2026. La gamma, composta da cinque allestimenti, tre motorizzazioni e due capacità di batteria, sarà poi arricchita da nuovi equipaggiamenti a partire da fine gennaio 2026. In arrivo anche una nuova offerta dati, con 2 GB al mese per tre anni dedicati ai servizi connessi, oltre a nuove opzioni estetiche.