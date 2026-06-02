Revisione norme CO2 per le auto al primo voto all'Eurocamera a novembre

La commissione Ambiente (Envi) del Parlamento europeo dovrebbe votare «a inizio novembre» sulla revisione del Regolamento Ue sulle emissioni di CO2 per il settore automotive. Lo ha confermato l'eurodeputato di Forza Italia (Ppe) e relatore sul dossier, Massimiliano Salini, durante il primo confronto sulla sua relazione nella commissione Envi. L'auspicio è di riuscire ad adottare la posizione dell'Europarlamento «entro fine anno», ha anticipato. Salini si è detto fiducioso che si possa trovare tra i gruppi politici «una convergenza più larga possibile su una sfida così importante dal punto di vista industriale e sociale».