Rheinmetall in trattativa per la vendita della divisione componenti auto. L'azienda tedesca concentrata sul settore difesa

Rheinmetall è in una fase avanzata delle trattative per la vendita della sua divisione di fornitura automobilistica. L'azienda, concentrata sul settore della difesa, sta ora negoziando in esclusiva con un investitore finanziario, come riporta in anteprima la Faz citando fonti vicine alla vicenda. Secondo quanto riferito da due fonti indipendenti, l'investitore sarebbe Aequita, società di private equity specializzata in ristrutturazioni. Quest'ultima si avvale della consulenza dello studio legale Noerr, in particolare dei soci Christoph Thiermann e Jan-Philipp Meier. Secondo le fonti, la firma di un accordo relativo al settore della fornitura automobilistica di Rheinmetall dovrebbe avvenire, se possibile, questo mese. Rheinmetall e Noerr hanno rifiutato di commentare.