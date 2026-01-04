Rheinmetall, l'esercito tedesco ordina 200 veicoli da combattimento per la fanteria. Appalto per un valore di 4,2 miliardi

Rheinmetall e Knds Germania forniranno all'esercito tedesco duecento veicoli militari corazzati per la fanteria Puma. La prima fornitura di questi mezzi è prevista per la metà del 2028. Si tratta di un ordine per un valore complessivo lordo di 4,2 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di euro spettano a KNDS e 2,1 miliardi di euro a Rheinmetall Landsysteme GmbH; sono le due stesse imprese a renderlo noto.

Secondo Rheinmetall, Puma rappresenta il veicolo più moderno nel suo genere, può ospitare un equipaggio di nove persone: comandante, mitragliere e autista, oltre a una squadra di sei soldati. Nel 2023 e nel 2024 la Bundeswehr aveva già commissionato alle due aziende interventi sugli attuali 297 Puma per migliorarli e adattarli ai nuovi standard nel frattempo raggiunti. Questo intervento dovrebbe essere concluso per il 2029.