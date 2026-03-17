Rialzi per i carburanti, diesel in autostrada fino a 2,388 euro al litro. +21,1% il prezzo del gasolio da inizio guerra, +18 euro a pieno

In lievissimo rialzo questa mattina le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Già domani, tuttavia, secondo Staffetta Quotidiana i valori dovrebbero ricominciare a salire con una certa decisione, sulla spinta dei nuovi rialzi che si registrano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi. Corrono le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il petrolio, pur in calo, permane sopra i cento dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina: benzina self service a 1,842 euro/litro (+1 millesimo), diesel self service a 2,071 euro/litro (+1). Benzina servito a 1,975 euro/litro (+2), diesel servito a 2,203 euro/litro (+3). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,929 euro/litro (servito 2,179), gasolio self service 2,135 euro/litro (servito 2,388).

dal Mimit il prezzo medio del gasolio raggiunge oggi in Italia quota 2,087 euro al litro, mentre la benzina costa 1,853 euro/litro. Questo significa che dall'inizio del conflitto il diesel e rincarato di 36,4 centesimi di euro, registrando un incremento complessivo del +21,1%". Lo afferma il Codacons, che ha elaborato gli ultimi prezzi alla pompa resi noti dal Mimit. In termini di maggiore spesa, spiega l'associazione dei consumatori, «questo significa che rispetto a fine febbraio un pieno di gasolio costa agli italiani la bellezza di 18,2 euro in piu, circa 437 euro in piu su base annua». Per la benzina invece l'aumento da inizio conflitto e dimezzato, +10,8%, pari ad una maggiore spesa a pieno da circa 9 euro. «E mentre il governo tergiversa e non si decide a tagliare le accise, unica misura utile per calmierare i listini ed evitare un disastro economico, gli italiani pagano ogni singolo giorno oltre 16,5 milioni di euro in piu solo a titolo di rifornimenti lungo la rete ordinaria, quindi strade e autostrade, senza contare i consumi dell'extra-rete» conclude il Codacons.