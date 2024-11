Ribera (Commissario Ue): «Serve neutralità tecnologica per le auto, settore sia competitivo»

«L'industria delle auto in Europa è una parte importante del nostro Pil, per cui è fondamentale che resti competitiva sui mercati globali. Fornire un segnale stabile in termini» di riduzione delle «emissioni delle auto è fondamentale. Ma abbiamo bisogno di lavorare insieme con i diversi attori industriali per garantire che si possa mantenere competitivo il settore». Lo ha detto la vicepresidente designata della Commissione europea per una Transizione pulita, giusta e competitiva, la spagnola Teresa Ribera, in audizione di conferma al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda sullo stop alle auto a combustione interna, diesel e benzina, dal 2035. La politica spagnola si è detta favorevole a un «approccio di neutralità tecnologica» alla transizione dell'automotive, «ma allo stesso tempo dobbiamo scommettere su come mantenere il settore competitivo, come lo è stato per decenni». Rispondendo a una domanda su eventuali finanziamenti aggiuntivi per la transizione, si è impegnata unicamente «a fare del mio meglio per garantire che la transizione sia il più equa possibile anche nel settore automobilistico».