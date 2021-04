Rifinanziati gli incentivi per l'auto: altri 76 milioni, ma non dureranno molto

Torna a riempirsi il “salvadanaio” al quale attingere per finanziare l’acquisto di mezzi di trasporto – auto di categoria M1 e motocicli di categoria L – caratterizzati da contenuti livelli di missioni. In realtà i 76 milioni che dal 23 aprile si sono resi disponibili sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it non rappresentano dei finanziamenti aggiuntivi, ma sono il frutto di una rimodulazione di risorse già stanziate in precedenza.

Per la precisione, come specifica il ministero delle Sviluppo economico, si tratta di fondi già inseriti nei decreti Rilancio e Agosto del 2020, oltre che nel fondo Ecobonus. Quale che sia l’origine, si tratta comunque di un boccata d’ossigeno – magari non esagerata ma comunque preziosa – atta a favorire lo svecchiamento del vetusto parco circolante italiano, con benefiche ricadute in termini sia di inquinamento, sia di sicurezza.

Per entrare nel dettaglio, la suddivisione dell’inatteso “tesoretto” prevede che a fare la parte del leone, con 56 milioni di euro che confluiranno nel fondo Ecobonus M1 2021, saranno le vetture con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km. In pratica, la categoria in cui si trovano soltanto le auto elettriche e alcuni modelli ibridi plug-in.

Più ridotta, invece, la quota – 13 milioni – inserita nel fondo Legge di Bilancio 2021 M1 che riguarda la fetta più consistente dei potenziali acquirenti, cioè gli interessati a un modello le cui emissioni rientrano nella fascia 61-135 g/km. Lo stesso fondo, ma riservato alla fascia 0-60 g/km extrabonus, ha acquisito altri 2 milioni, mentre per il rinnovamento del circolante a 2 ruote (fondo Ecobonus L 2021) l’iniezione di liquidità si ferma a 260.000 euro.

I circa 5 milioni mancati al raggiungimento dei 76 che complessivamente si sono resi disponibili andranno invece al fondo decreto Rilancio Residuo 2021 per emissioni 0-135 g/km che sarà attivato in un momento successivo.