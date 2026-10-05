Borsa, riflettori sull'auto. Bmw e Volvo, Porsche e Mercedes scoprono le carte; poi Stellantis, VW, Renault e Audi

I riflettori della borsa sono puntati sull'auto che, con un calo dell'indice di settore del 21% da inizio anno, fa peggio di tutti. In 10 mesi infatti l'indice paneropeo Stoxx 600 è salito del 6,6%. Il primo passo lo ha fatto lo scorso 30 settembre Bmw con il Capital Markets Day. Il colosso bavarese, che cede il 41,68% da inizio anno, punta a riportare i margini al 5% nel 2028. Il giorno successivo è toccato a Volvo (-53,83%), che ha ritirato le stime sull'anno in corso a causa delle difficoltà in Cina e negli Usa. La prossima settimana invece è il turno di Porsche (-5,74%), impegnata anch'essa con il Capital Markets day di mercoledì 7, mentre il giorno dopo scopre le carte Mercedes (-33,87%), che diffonde i preliminari dei primi 9 mesi dell'anno.

L'appuntamento con i preliminari di Bmw e Porsche è previsto per lunedì 12 ottobre, mentre solo la casa di Stoccarda illustrerà i risultati definitivi il 27 del mese. Il 28 tocca a Stellantis (-58,96%), il 29 a Volkswagen (-34,83%) e Renault (-30,32%) e il 30 ad Audi, che non è quotata ed è interamente controllata da Volkswagen. Al di là del calendario, il tema dominante è la guerra dei prezzi contro l'avanzata delle case cinesi, le cui vendite in Europa sono salite in agosto dell'11,7% a fronte di un rialzo del mercato del 5,3%.

La presenza del Celeste Impero vale oggi l'11% circa del mercato europeo e potrebbe arrivare al 30% nel 2035 in assenza di ulteriori correttivi da parte dell'Ue che vadano oltre gli attuali dazi. Da qualche mese i colossi dell'auto hanno adottato contromisure, con l'obiettivo di tagliare i costi ed essere più competitivi con i rivali asiatici. Proprio Volkswagen ha annunciato il 3 settembre il raddoppio sui tagli, portando il totale da 50 a 100mila posti di lavoro, con la chiusura di 4 fabbriche. E' di pochi giorni fa poi la disdetta di 10 contratti collettivi e la messa in discussione delle 35 ore settimanali per 130mila dipendenti tedeschi, che sarà oggetto di una prossima trattativa sindacale.

Possibile anche la chiusura di Seat, fondata negli anni 50 dallo stato spagnolo e da Fiat, entrata poi nell'orbita del gruppo negli anni 80. Da una sua costola è nata Cupra, destinata invece a rimanere in vita. Di semplificazione e riduzione dei costi ha parlato Bmw, che prevede di tagliare 8mila posti grazie anche all'intelligenza artificiale, sforbiciare le linee di comando e di puntare sui modelli di lusso, riportando il margine sull'auto dall'attuale 2 al 5% nel 2028 e al 10% nel lungo periodo. Non vanno bene le cose neanche a Volvo, che a fronte di un calo del 10,7% delle vendite nel 3/o trimestre, ha ritirato le stime sui volumi e sul flusso di cassa per il 2026.

Le difficoltà vengono proprio dalla Cina, paese del principale azionista Geely, che ha il 78,87%, e dagli Usa, mentre l'Europa resiste. Con un livello di concorrenza sui costi e sul rapporto tra prezzo e qualità a favore dei prodotti cinesi, le case europee stanno valorizzando la propria storia. Lo hanno fatto da tempo Bmw e Fiat, rispettivamente con le riedizioni della Mini e della Cinquecento. Ci ha provato Volkswagen prima con il Maggiolino, riproposto in due versioni dal 2011 al 2019, per poi puntare sul monovolume elettrico Id.Buzz, che rispolvera i fasti del Transporter derivato proprio dal Maggiolino, noto anche come 'Bulli'. Renault ha rispolverato recentemente e con successo i fasti della R4, della R5 e della Twingo, ora solo elettriche, in un'operazione nostalgia che ha indotto Citroen a proporre al prossimo Salone di Parigi il prototipo di una nuova 2Cv a elettroni. Un lusso, quello di mettere in gioco l'eredità storica del proprio marchio, che i cinesi non si possono ancora permettere.