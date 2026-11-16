Nemmeno il segmento esclusivo delle sportive di lusso, tradizionalmente considerato al riparo dalle oscillazioni commerciali e dalle crisi di mercato, sembra essere immune alle flessioni della domanda. È quanto sta accadendo a Rimac che, secondo le indiscrezioni riportate dalla testata tedesca auto-motor-und-sport.de, si appresta a interrompere definitivamente la produzione della Nevera al termine del 2026.

Il bilancio finale dell'operazione si preannuncia molto diverso dai piani originari: entro la fine dell'anno il costruttore croato arriverà a realizzare complessivamente appena 71 esemplari della sua hypercar a batteria, un numero decisamente inferiore rispetto alle 190 unità inizialmente previste. A quanto pare, neppure gli straordinari primati tecnici conquistati su pista – tra cui spiccano i 23 record mondiali di accelerazione e frenata infranti in un solo giorno nel 2023 – sono bastati a sostenere la richiesta sul mercato o a convincere i collezionisti più facoltosi.

Il ridimensionamento dei volumi appare ancora più evidente se confrontato con le stime diffuse in precedenza. Nonostante nel corso del 2024 l'azienda avesse comunicato il traguardo di oltre 50 vetture già consegnate ai clienti, le proiezioni successive – formulate anche in vista del debutto della più estrema Nevera R – puntavano a raggiungere quota 150 esemplari per la versione standard e 40 unità per la variante R. I numeri consuntivi si sono però rivelati ben più contenuti: la Nevera R si fermerà infatti a circa 20 esemplari prodotti, portando così il conteggio totale della gamma a sole 71 vetture.

Alla base di questo rallentamento sembra esserci un chiaro orientamento nei gusti della clientela dell'ultra-lusso. Chi acquista una hypercar da milioni di euro mostra di cercare un coinvolgimento emotivo e sensoriale che va oltre le pure prestazioni velocistiche offerte dall'elettrico, privilegiando ancora il fascino meccanico e sonoro dei motori termici aspirati, come dimostrano diverse proposte arrivate sul mercato nell'ultimo periodo. Una tendenza confermata in modo emblematico dalla stessa Bugatti Tourbillon: nata proprio dalla joint venture con Rimac, la nuova hypercar affianca infatti ai propulsori elettrici del sistema ibrido plug-in – sviluppati dal brand croato – un inedito motore V16 aspirato realizzato in collaborazione con Cosworth.