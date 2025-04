Colonnine ricarica, Mimit: riparte il bonus ma vale solo per installazioni del 2024

Il 29 aprile riparte il bonus colonnine per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da utenti domestici. Lo annuncia il ministero delle Imprese specificando che l'incentivo è rivolto a coloro che hanno acquistato e installato l'infrastruttura di ricarica tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024 e che non hanno potuto presentare la domanda entro il termine di chiusura della precedente edizione della misura. I destinatari delle agevolazioni sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni rappresentati dall'amministratore pro tempore o da un condomino delegato. I contributi sono concessi dal Mimit. Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia, che gestisce la misura, dalle 12.00 del 29 aprile alle 12.00 del 27 maggio 2025. Le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.