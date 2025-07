Rolls-Royce torna in Costa Azzurra per i suoi clienti, dodici auto a disposizione per una settimana

SAINT-TROPEZ - Appuntamenti privati, opportunità di guida selezionate e raduni esclusivi in diverse destinazioni di interesse: è il programma di Rolls-Royce scattato ieri e che andrà per tutta la settimana, fino a domenica. L'iniziativa sancisce il ritorno del blasonato costruttore britannico della galassia Bmw in Costa Azzurra, dove «i clienti saranno accolti nei luoghi più rinomati, tra cui La Réserve Ramatuelle e Althoff Villa Belrose».

La casa dello Spirit of Ecstasy non ha anticipato quali vetture metterà a disposizione, ma ha informato che i clienti potranno contare su una collezione di 12 auto «su misura»: la gamma, del resto, è composta dall'elettrica Spectre, dal Suv Cullinan e dalle Ghost e Phantom, modello, quest'ultimo, del quale quest'anno ricorre il centenario. L'iniziativa «riflette la strategia di Rolls-Royce di rimanere presente nelle località più esclusive del mondo».

«Il programma estivo a Saint-Tropez è un'estensione ponderata della nostra filosofia più ampia: garantire ai nostri clienti la comunità, l'ospitalità e l'accessibilità che Rolls-Royce offre, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso questa serie di eleganti appuntamenti, ambientati in alcuni dei luoghi più ricercati della Riviera, Rolls-Royce conferma il suo ruolo sia di curatore di automobili eccezionali sia di parte significativa della vita dei nostri clienti», ha sintetizzato Boris Weletzky, direttore regionale del marchio per l'Europa, Regno Unito compreso, e Asia Centrale.

La stessa applicazione che i clienti sono chiamati ad utilizzare per confermare partecipazioni e itinerari ha un nome che è quasi un programma, soprattutto per chi possiede e si sposta su vetture di questo genere, Whispers (sussurri). Non a caso le località selezionate non sono così facilmente accessibili, non da tutti, almeno: La Réserve coniuga un'architettura modernista minimalista con non solo una straordinaria riservatezza, ma garantendo anche una spettacolare vista sul mare, mentre le terrazze a cascata e le vedute panoramiche di Althoff Villa Belrose evocano la «rilassata grandiosità di una tenuta privata mediterranea». Il costruttore ha anche anticipato un ulteriore «momento esclusivo» presso la Nikki Beach.