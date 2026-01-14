Roma è la provincia con più auto elettriche nuove immatricolate ai privati nel 2025: 5.788 unità sul totale di 65.437 (8,8%)

Secondo l'ultimo report di Anfia, la provincia di Roma si conferma la prima in Italia per immatricolazioni di auto elettriche di privati, con 5.788 unità nell'intero 2025 sul totale di 65.437 unita (8,8% totale). Seguono Milano (5.210 e quota dell'8%) e Brescia (1.980, 3%). A dicembre le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 71,4% del mercato italiano con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+24,5%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 13,2% e hanno una quota di mercato del 65,9% (+8,9% rispetto al 2024). Lo rileva l'ultima analisi dell'Anfia, secondo cui le autovetture elettrificate rappresentano il 62,9% del mercato di dicembre, mentre nel cumulato il 56,7%, con volumi in crescita nel mese (+30,4%) e in aumento nel cumulato (+16,7%).

Tra queste, le ibride mild e full incrementano dell'8,1% nel mese, con una quota di mercato del 42,6%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 7,9%, con una market share del 44,1%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 130,3% nel mese (quota di mercato: 20,3%) e sono in crescita del 63,1% nel cumulato (con la market share al 12,7%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota dell'11,2% e aumentano del 107,9% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +165,4%, con il 9,1% di quota del mercato del mese. Nel cumulato annuo, sia le Bev che le Phev risultano in aumento, rispettivamente +44,2% (market share al 6,2%) e +86,6% (6,4%).

Secondo l'ultimo report di Anfia, a dicembre sono state immatricolate oltre 108mila autovetture, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel cumulato annuo, le immatricolazioni sono state 1.524.843, in calo del 2,1% rispetto all'anno precedente. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono dicembre in calo del 30,0%, con una quota di mercato del 19,4%. In flessione anche le autovetture diesel (-27,9% su dicembre 2025), con una market share del 9,2%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono in calo del 18,2% (24,4% di quota), e, allo stesso modo, continua il trend negativo delle auto diesel (-31,5% e 9,7% di quota nel periodo).