Roma, in arrivo 23 nuove colonnine di ricarica elettrica. Powy investe 400mila euro

La società Powy installerà nei prossimi mesi 23 nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Roma. L'operazione si inserisce nel più ampio piano di ampliamento di impianti di ricarica ad accesso pubblico voluti da Roma Capitale. «Per le 23 location approvate investiamo circa 400mila euro: un primo passo per Powy nella Capitale volto a rendere la ricarica ancora più capillare in una città dove l'infrastruttura è in forte evoluzione -ha dichiarato Federico Fea, Ceo e co-founder della società - Oltre al potenziamento del servizio, l'impatto ambientale stimato delle nuove installazioni corrisponde a una riduzione delle emissioni pari a circa 30,3 tonnellate di Co₂ all'anno, con un importante potenziale di crescita associato a un maggior utilizzo delle infrastrutture nel tempo».