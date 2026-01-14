Roma, individuate 42 nuove isole per le colonnine ad alta potenza. Ecco dove saranno installate

«Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha firmato la determina per l'individuazione di 42 isole destinate ad accogliere nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici ad alta potenza, a partire da 100 kw in su»: lo dichiara l'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. «Il provvedimento - aggiunge Patanè - rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità più green e sostenibile, obiettivo primario di questa amministrazione. Roma con oltre 2000 postazioni è già prima in Italia per numero di colonnine elettriche, pertanto l'individuazione di 42 nuove aree ci permetterà di consolidare il primato e di rendere più estesa e capillare la rete di ricarica, rendendo sempre più accessibile l'utilizzo dei veicoli elettrici e rispondendo all'esigenza di contribuire in modo incisivo alla riduzione delle emissioni veicolari».

«Le isole elettriche individuate consentiranno di rafforzare l'infrastruttura pubblica di ricarica, sostenendo la transizione ecologica della città e accompagnando Roma verso un modello di mobilità più moderno, efficiente e rispettoso dell'ambiente. Ringrazio il Dipartimento Mobilità, i Municipi, Roma Mobilità e Areti - conclude Patanè - per il grande lavoro svolto con l'obiettivo di individuare delle nuove aree di ricarica con determinati requisiti: giusta ampiezza, per la necessaria presenza di parcheggi adeguati; prossimità degli assi viari principali e vicine ai nodi del trasporto pubblico con l'intento di favorire l'intermodalità. Altro elemento imprescindibile nella scelta dei siti scelta è stata la disponibilità di sufficiente potenza della rete elettrica di ciascuna area».

Le 42 isole elettriche individuate, che ospiteranno da un minimo di 5 fino ad un massimo di 30 postazioni e saranno oggetto di procedura competitiva, saranno distribuite nelle seguenti zone della città: Via delle Cave Ardeatine; Via dei Campi Sportivi; Largo Borgo Pace; Nuovo Salario - parcheggio di scambio; Bufalotta - Antamoro; Via Roberto Rossellini; Salaria - Motorizzazione; Nomentana - EniStation; Mercato comunale Casal de' Pazzi (con 4 distinti punti/posizioni); S. Alessandro - Troilo il Grande; Largo Irpinia; Prenestina - GB Valente; D. Cambellotti - Tor Bella Monaca; Via Appia Nuova; Cinecittà - Togliatti; Via San Tarciso; Tuscolana - Torre di Mezzavia; Ostiense - ponte Spizzichino; C. Colombo - Hub Colombo; Viale del Caravaggio; Rigamonti - Granai; C. Colombo - Sheraton; C. Colombo - Park Atlantico; Ardeatina - Millevoi; C. Colombo - Cavaceppi; Pontina - Eroi di Cefalonia; Ardeatina - Divino Amore; Ostia - park Lido Nord; Lungomare A. Vespucci; Largo di Santa Silvia; Parco de' Medici - parcheggio; Via Poggio Verde; Pisana - Villoresi; Aurelia - Ildebrando della Giovanna; Boccea - Nebbiolo; Pineta Sacchetti - Gemelli 84; Via Sebastiano Vinci; Tor di Quinto - park (con 2 distinti punti/posizioni).