Dl clima, più fondi per rottamazione: anche Euro 3

ROMA - Il “programma sperimentale per il buono mobilità” finalizzato alla rottamazione auto e all’acquisto di abbonamenti bus viene esteso alle auto euro 3 (prima valeva solo per euro 4). lo stabilisce l’ultima bozza del decreto legge clima, che fa affidamento sui contributi delle aste co2 riassegnati a settembre scorso al ministero dell’ambiente. il bonus resta di 1.500 euro, le risorse messe a disposizione in relazione illustrativa sono cifrate in 5 milioni nel 2019 e 125 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021, ma le coperture indicate in relazione tecnica ammontano a 205 milioni dalle aste.

Il testo messo a punto dal ministro sergio costa resta di 14 articoli. contiene la piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici, strumento a servizio del nuovo comitato interministeriale del cipe; una legge per il clima per assicurare gli obiettivi 2030; il bonus rottamazione che può riguardare anche l’acquisto di biciclette anche elettriche, oltre che di abbonamenti per autobus; progetti sperimentali per il trasporto scolastico sostenibile (10 milioni), misure per la riforestazione, il programma italia verde, norme per velocizzare la pianificazione d’emergenza per impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. prevista una campagna di formazione ambientale nelle scuole con 6 milioni nel triennio.