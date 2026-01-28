Russia, embargo aggirato: dal 2022 importate illegalmente 214 auto di lusso per 75 mln di euro

Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Rolls Royce, come se nulla fosse. Dall'inizio della guerra contro l'Ucraina, quasi quattro anni fa, sono state importate in Russia illegalmente, aggirando le sanzioni europee e britanniche, 214 auto di lusso per un valore complessivo di circa 75 milioni di euro, rivela una inchiesta condotta da fonti aperte di TriTrace, i cui risultati sono stati rilanciati dalla piattaforma ucraina United Media 24. Le auto sono arrivate in Russia da Paesi terzi che includono Paesi Ue, ma anche Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia, Cina, Corea del Sud ed Emirati arabi uniti, ma ci sono state anche esportazioni dirette da Paesi Ue alla Russia, fra cui l'esportazione di auto Maserati o anche di una Bentley consegnata direttamente in Crimea.

La metà delle transazioni è stata pagate in euro o dollari, quindi sono transitate dal sistema bancario occidentale. Questo rende tali acquisti tracciabili. Il principale cliente russo è stato Avtodom, che rende conto di quasi la metà delle auto importate. Altri intermediari sono Shtern, Tochnye Postavki, Avtobuy e Premium Source. L'Ue aveva introdotto la cosiddetta 'No Russia Clause' nel 2024, un provvedimento che chiede agli esportatori di proibire esplicitamente la rivendita dei beni alla Russia nelle clausole contrattuali.