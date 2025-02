Russia, record di acquisti di veicoli elettrici usati nel 2024. Leaf, Model 3 e Zeekr 001 le più gettonate

I russi hanno acquistato un numero record di 12.300 veicoli elettrici usati nel 2024, con un aumento del 18% in termini annuali, come riporta l'agenzia analitica Avtostat e come scrive la Tass. Nissan guida la classifica dei marchi piu popolari nel mercato secondario. La sua quota rappresenta circa il 40% delle vendite totali (4.900). Un'auto elettrica usata su sei acquistata nel 2024 (2.100) era di marca Tesla. Zeekr si e piazzato al terzo posto con 1.400 auto. La Nissan Leaf rimane il modello piu venduto, con vendite in aumento a 4.800 nel 2024. La Tesla Model 3 e la Zeekr 001 occupano i primi tre posti (sono state vendute 1.000 auto di ciascun modello). Secondo Avtostat, nel 2024 saranno rappresentati circa 80 marchi diversi nel mercato delle auto elettriche usate. «Per fare un confronto, nel 2023 erano circa 60, nel 2022 circa 50 e nel 2021 meno di 35», ha dichiarato l'agenzia.