​Russia, rinasce lo storico marchio Volga. Grazie all'aiuto della cinese Changan a giugno debutterà il Suv K40

Con l'avvio della produzione presso lo stabilimento Nizhny Novgorod (ex Volkswagen) è diventato operativo l'accordo che la Casa automobilistica Changan e il Gruppo JSC Avtovaz avevano iniziato a negoziare in Russia da più di due anni. Il programma, che comporta un investimento che supera i 660 milioni di euro, prevede il ritorno sul mercato locale dello storico marchio Volga, uscito di scena nel 2012. Basate su modelli Changan rivisti in numerosi dettagli, le vetture della gamma iniziale verranno presentate ufficialmente in giugno e - come riporta Za Rulem che significa Dietro al volante e che il più importante magazine della Russia - saranno in vendita nel terzo trimestre dell'anno. Changan, che basava le sue vendite su importazioni, si aggiunge così in forze alle altre Case automobilistiche cinesi che sono presenti in Russia o nella vicina Bielorussia con propri impianti di montaggio. In particolare nel Paese operano Haval con uno stabilimento nella regione di Tula, Chery a Kaluga in società con il distributore AGR Automotive, Exeed a Yesipovo (nell'ex stabilimento Mercedes) in collaborazione con l'altro distributore Avtodom e Geely attraverso la joint venture Belgee in Bielorussia.

L'operazione Volga Changan va inquadrata - sottolineano i media specializzati - nel fatto che nonostante il forte calo (-15.6%) registrato nel 2025 con 1,326 milioni di immatricolazioni, il mercato russo resta il terzo più grande nel Continente europeo e l'11mo a livello globale. Le vendite sono dominate dalla locale Lada AvtoVAZ - che prima della guerra con l'Ukraina era di proprietà del Gruppo Renault, uscita da questa attività in Russia nel 2022 - seguita dalle cinesi Haval, Chery, Geely e appunto Changan. In quel mercato svolge un ruolo molto importante il settore delle auto usate, cresciuto del 49% nel 2025 e dominato da Bmw. Nel maggio 2024, alla fiera di Nižnij Novgorod organizzata dalla Digital Industry of Russia, era stata presentata una prima nuova linea di autovetture con l'iconico marchio Volga (la berlina C40, il crossover K40 e il crossover di fascia media K30) leggermente diversi ai modelli cinesi d'origine, cioè Raeton Plus, Uni-Z e Oshan X5 Plus. La loro fabbricazione da parte della Production of Passenger Cars (Plc) era prevista già nelle prime trattative presso il sito di Nižnij Novgorod, in leasing dal Gruppo GAZ prima in modalità SKD e, nel 2025, a ciclo completo.

Per tutti i modelli la motorizzazione dovrebbe essere a benzina con il collaudato 4 cilindri Changan JL473ZQ7 da 1,5 litri, che eroga 188 cv e 300 Nm di coppia. Anche se le foto definitive dei modelli che arriveranno nelle concessionarie all'inizio dell'estate non sono state diffuse, due disegni mostrati ufficialmente da Volga evidenziano per il suv di maggiori dimensioni una linea tradizionale, con passaruota squadrati e un design posteriore sfuggente. In un teaser separato la marca russa ha fornito indicazioni sull'aspetto definitivo dell'abitacolo, che mostra un volante con corona piatta nella zona inferiore, un quadro strumenti digitale e un ampio schermo centrale per l'infotainment, il tutto con uno stile più convenzionale rispetto al suv cinese Uni-Z d'origine.