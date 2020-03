S&P taglia rating Daimler e Bmw, Fitch abbassa rating Renault a BB+. VW rimane stabile

LONDRA - Standard & Poors ha tagliato il giudizio sul merito di credito di Daimler e Bmw. Per la prima ha abbassato il rating a lungo termine da 'A-' a 'tripla B+', mentre ha confermato il giudizio 'A-2' per il breve termine. Quanto al Gruppo bavarese, il giudizio sul lungo termine è sceso da 'A+' ad 'A', mentre resta confermato ad 'A-1' il rating per il breve termine. Invariato il giudizio sul costruttore generalista Volkswagen, pari a 'tripla B+' per il lungo termine e 'A-2' per il breve, la cui prospettiva però è stata ridotta da 'stabile' a 'negativa'.

Secondo l'Agenzia di rating l'emergenza Coronavirus ha "scatenato un rapido declino nella domanda di auto e prevediamo un calo delle vendite che porterà forti pressioni sui costruttori". Tutti e 3 i Gruppi tedeschi hanno annunciato un taglio alla produzione, ricordano gli analisti di S&P, che si aspettano un "contraccolpo" per i ricavi e la generazione di cassa nel 2020, prima che si ristabiliscano le condizioni di mercato il prossimo anno.

Fitch taglia il rating di Renault e 'BB+' da 'BBB-'. L'outlook è negativo. "Il downgrade riflette l'ipotesi che la pandemia Covid-19 peserà sugli utili e sul cash flow di Renault nel 2020", afferma Fitch prevedendo un significativo rallentamento dell'economia globale fino al secondo trimestre del 2020 con un forte effetto negativo sulle vendite nella prima metà del 2020. "Ci aspettiamo una ripresa delle vendite nella seconda metà del 2020 e nel 2021 ma a un livello più basso di quanto inizialmente previsto".