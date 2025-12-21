Sabelt, morto il fondatore Piero Marsiaj. Con il fratello Giorgio nel 1972 diede vita all'azienda dei sistemi di sicurezza passiva per auto

E' morto l'industriale torinese Piero Marsiaj, aveva 85 anni. Con il fratello Giorgio nel 1972 fondò la Sabelt, azienda che produce sistemi di sicurezza passiva per veicoli stradali e da competizione, prima in Italia a introdurre le cinture di sicurezza. La storia della famiglia è stata contrassegnata dalla morte del padre quando Piero e Giorgio erano ancora ragazzi. Piero, maggiore di sette anni rispetto al fratello, ha preso con la mamma le redini dell'azienda ponendo le basi per la sua crescita. Fu tra i primi imprenditori a puntare sull'internazionalizzazione. Per garantire il futuro dell'azienda la maggioranza è stata ceduta a Trw. Nel frattempo sono stati raggiunti accordi con gruppi come la giapponese Sumitomo e la svedese Electrolux. I funerali di Piero Marsiaj, che era stato nominato cavaliere del lavoro, saranno lunedì a Pino Torinese, alle 11, nella parrocchia Santissima Annunziata. Nella stessa chiesa ci sarà il rosario domani alle 17.30.