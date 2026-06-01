​Saic costruirà il suo primo stabilimento europeo in Spagna. Per casa cinese produzione annua di 120mila veicoli dal 2028

La casa automobilistica cinese Saic Motor costruirà il suo primo stabilimento per veicoli elettrici in Europa nella regione nord-occidentale spagnola della Galizia, hanno annunciato lunedì le autorità regionali. La costruzione dello stabilimento dovrebbe iniziare nel porto di La Coruña nel 2027 e l'impianto dovrebbe entrare in funzione alla fine dell'anno successivo, con un obiettivo di produzione annua di 120.000 veicoli, ha dichiarato il presidente del governo regionale della Galizia, Alfonso Rueda. Il progetto prevede un investimento iniziale di circa 200 milioni di euro (215 milioni di dollari) e dovrebbe creare 2.300 posti di lavoro, ha affermato Rueda in una conferenza stampa. La Spagna è particolarmente attraente per gli investitori cinesi perché la sua economia sta crescendo a uno dei ritmi più rapidi in Europa e i costi energetici rimangono relativamente bassi grazie all'investimento del Paese nelle energie rinnovabili.

I legami bilaterali si sono rafforzati negli ultimi anni, con il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez che ha visitato la Cina ben quattro volte negli ultimi tre anni. Questo avvicinamento si è in parte accentuato a causa delle tensioni tra Europa e Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Le case automobilistiche cinesi hanno rapidamente consolidato la loro presenza nel redditizio mercato automobilistico europeo, grazie ai progressi tecnologici e alle normative Ue che prevedono che il 90% di tutte le auto vendute nell'Unione Europea sia elettrico entro il 2035. Saic vende veicoli ibridi ed elettrici in Europa con il marchio Mg da diversi anni. Nelle ultime settimane, diverse case automobilistiche cinesi hanno annunciato l'intenzione di produrre in Europa, una mossa che consentirebbe loro di evitare i dazi doganali dell'Ue e ridurre i problemi di trasporto.